Після ударів українських дронів: Кремль терміново заборонив експорт авіапального

Російський уряд до 30 листопада заборонив експорт авіаційного пального з країни. Обмеження стосуються пального для реактивних двигунів, зокрема придбаного на біржових торгах.

Про це повідомили у пресслужбі російського уряду, пише TMT з посиланням на заяву кабміну.

У повідомленні зазначено, що рішення ухвалили для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку пального.

“Мета ухваленого рішення — забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального”, — йдеться в заяві.

Водночас заборона не поширюватиметься на пальне в технологічних ємностях повітряних суден, авіаційний гас, оформлений за митними процедурами до набуття чинності обмеженнями, а також на постачання в межах міжурядових угод.

Нове обмеження запровадили після заборони на вивезення бензину, яка діє з кінця березня. Це сталося на тлі ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. За оцінками Reuters, до другої половини травня через атаки в Росії зупинилися НПЗ сумарною потужністю 238 тисяч тонн на добу, що становить приблизно чверть загальноросійських потужностей.

Минулого місяця повністю або частково зупиняли виробництво шість російських НПЗ, зокрема “Нижегороднафтооргсинтез” компанії “Лукойл” та “Киришинефтеоргсинтез” компанії “Сургутнафтогаз”.

За даними ЗМІ, минулого тижня ситуацію на паливному ринку обговорювали у віцепрем’єра РФ Олександра Новака за участю представників нафтових компаній. Після наради нафтовикам рекомендували стримувати експорт нафтопродуктів. Один зі співрозмовників також повідомив, що влада може додатково заборонити вивезення з країни дизельного пального.

Нагадаємо, 17 травня безпілотники атакували Московський регіон Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по Підмосков’ю є справедливою відповіддю на затягування війни та російські атаки по українських містах і громадах.

За словами глави держави, відстань від українського кордону до цілей у Московському регіоні перевищує 500 кілометрів, попри значну концентрацію там засобів протиповітряної оборони. Водночас у МЗС РФ заявили, що об’єктами атаки нібито були цивільні.

Нагадаємо, російська держкорпорація “Ростех” представила нову зенітну артилерійську установку ЗАК-30 “Цитадель”, призначену для захисту стаціонарних об’єктів від безпілотників. У Defense Express припустили, що система може використовуватися для прикриття нафтопереробних заводів від атак українських далекобійних дронів.