Економіка тріщить по швах: у Росії заговорили про завершення війни заради порятунку країни

Російський бізнес і частина економістів вважають, що найкращим способом відновити економічне зростання є завершення війни проти України. На тлі уповільнення економіки президент РФ Володимир Путін відкриває п'ятий за час повномасштабної війни Петербурзький міжнародний економічний форум.

Про це повідомило агентство Reuters.

За його даними, російська економіка обсягом близько 3 трильйонів доларів різко сповільнилася: зростання торік становило близько 1% проти 4,9% у 2024 році, а в першому кварталі 2026 року економіка скоротилася на 0,2%. Чиновники пояснюють це високими відсотковими ставками, західними санкціями та зміцненням рубля.

Reuters зазначає, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, підприємствах з виробництва добрив і портах вплинули на значну частину економіки РФ. За оцінкою агентства, постраждала приблизно чверть нафтопереробних потужностей країни.

Відео дня

Путін доручив чиновникам шукати шляхи відновлення економічного зростання. Водночас представники бізнесу вважають, що головною умовою для цього є завершення війни.

“Підйом і ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини про мирні переговори щодо України показують, якою має бути справжня відповідь”, — сказав Reuters високопоставлений керівник корпорації на умовах анонімності.

За даними Кремля, переговори щодо врегулювання війни, які розпочалися у лютому минулого року, наразі призупинені. Через це залишаються замороженими потенційні американські інвестиції в російську економіку та можливе пом’якшення санкцій, що посилює песимізм серед бізнесу.

Колишній заступник голови Центробанку РФ Олег В’югін заявив Reuters, що за нинішніх умов уряд не має дієвих інструментів для прискорення економіки.

“Уряд по суті нічого не може запропонувати для відновлення зростання”, — сказав він.

Критику на адресу економічної політики також висловив депутат Держдуми від КПРФ Ренат Сулейменов.

“Про який розвиток, інвестиції та капітальні витрати може йти мова? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої цінності”, — заявив він.

У Reuters дійшли висновку, що без послаблення санкцій та зовнішнього імпульсу російська економіка ризикує увійти в тривалий період стагнації. За словами керівника центру фінансового аналізу Ощадбанку РФ Михайла Матовнікова, такого поштовху не можуть забезпечити ні державний бюджет, ні банківська система.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд РФ до кінця листопада заборонив експорт авіапального. Рішення ухвалили після серії атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, через які частина потужностей опинилася поза роботою.

Нагадаємо, Reuters повідомляв, що українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ призвели до втрати близько 40% експортних потужностей країни. Під удар потрапили основні порти, через які Росія постачає нафту за кордон.