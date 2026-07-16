Зеленський попередив про посилення балістичних атак РФ: коли найбільша загроза (відео)

Російська Федерація восени 2026 року готується посилити удари по Україні та приурочить це до виборів у Держдуму, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас, можливі й інші варіанти рішень Кремля — як негативні, так і сприятливі. Що сказав Зеленський про ситуацію, яка може скластись через два місяці, у вересні-жовтні?

Заява Зеленського пролунала під час візиту до Києва прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, яка транслювалась на сторінці Facebook глави держави. Український президент подякував очільнику уряду Британії за підтримку українців, вручив орден Свобода та розповів про нові загрози та виклики, які можуть з'явитись найближчим часом.

"Безумовно, небезпечний період до виборів Росії. Я думаю, що та ескалація, яка сьогодні є, чи балістична [загроза], — це те, на що вони погоджуються всередині. Такий у них суспільний договір всередині своєї держави", — пояснив Зеленський.

Окрім посилення балістичних ударів РФ по Україні, Зеленський озвучив інші події, які можуть очікувати українців. Ще одна небезпека — це оголошення загальної мобілізації. Крім того, можливий початок припинення вогню та може з'явитись готовність до діалогу, додав президент.

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"Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть так. Європа дуже хоче цього. Для нас пріоритет закінчення війни й припинення вогню й обговорення всіх умов", — підсумував глава держави.

Удари балістики РФ — деталі виборів у РФ

Зауважмо, вибори, про які згадав Зеленський, — це вибори у Державну думу РФ, які відбудуться у вересня та триватимуть три дні. Останній день голосування — 20 вересня 2026 р. Медіа "Радіо Свобода" повідомило, що диктатор Путін оголосив про це у червні. Також вказано, що це перші вибори у російську Держдуму з початку вторгнення у 2022 році. Крім того, вперше у так званих "виборах" примушуватимуть братимуть участь людей на окупованих територіях України, які росіяни захопили понад п'ять років тому (Крим та частина Луганщини та Донеччини "голосували" раніше).

Тим часом українська розвідка повідомила, що після виборів у Держдуму РФ Кремль може наважитись провести загальну мобілізацію. Орієнтовний час — у жовтні, попередили спецслужби.

Зазначимо, Фокус писав про удари балістики РФ, які посилились у липні 2026 року. Росіяни провели два масованих ракетно-дронових удари — 2 липня та 6 липня. У обох випадках ціллю ЗС РФ був Київ: російські ракети, у тому числі, балістичні, вдарили по українській столиці: були руйнування у Дарницькому та інших районах міста. Під час атаки 6 липня зруйнувався під'їзд дев'ятиповерхівки від 9 до 5-6 поверху: загинуло близько 30 людей. Тим часом президент та Повітряні сили інформували, що є дефіцит ракет для ЗРК Patriot, які єдині можуть збивати балістичні ракети РФ.

Нагадуємо, 8 липня стало відомо про вибухи у Києві, які пролунали до оголошення тривоги: могла іти мова про ракети С-400 та надто короткий час пільоту, щоб встигнути включити сирени.