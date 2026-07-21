Спасают семьи и имущество: Росгвардия готовится к объявлению мобилизации в РФ, — росСМИ

Кремль готовится к мобилизации в Российской Федерации и в связи с этим подготовил новое распоряжение для Росгвардии, сообщили российские СМИ. Обнаружен обновленный приказ о действиях силовиков в случае опасности. Ранее опасность касалась войны и боевых действий. В обновленном документе предусмотрено, что угрозы могут возникнуть во время мобилизации. Какие указания получила Росгвардия относительно действий в случае угроз во время призыва россиян в армию?

На портале проектов нормативных актов, существующем в РФ, обнаружили проект приказа, в котором речь идет о подготовке Росгвардии к проблемам, возникающим во время мобилизации и военного положения, говорится в материале российского СМИ "Агентство Новости". В тексте документа уточняется понятие "гражданская оборона". Ранее, в варианте 2018 года, речь шла о гражданской обороне во время войны. Появление формулировки о мобилизации свидетельствует о подготовке к неприятностям, которые могут начаться в связи с этим решением российских властей.

СМИ кратко сообщили, какие инструкции после оглашения этого приказа получат военнослужащие Росгвардии. Среди них — вывоз семей и личного имущества в безопасные места, спасение имущества ведомства. Кроме того, задачи по эвакуации были несколько расширены. Ранее росгвардейцы были обязаны вывозить гражданский персонал с семьями, а теперь — ещё и военнослужащих.

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В материале пояснили, что на самом деле этот приказ приводит новые указания для Росгвардии в соответствие с другим федеральным законом, принятым летом 2025 года. При этом журналисты обратили внимание на этот документ, поскольку западные аналитики говорят о мобилизации, которую Кремль может объявить осенью. К тому же они сослались на аналитику The Financial Times, в которой такой шаг был одним из вариантов диктатора Путина для продолжения войны. Кроме того, упомянули о давлении Украины на Крым: угроза для оккупированного полуострова может заставить РФ действительно начать мобилизацию, чтобы получить больше военных сил. Журналисты напомнили о частичной мобилизации, которую Москва объявила осенью 2022 года. В армию набрали около 450 тыс. россиян в течение 10 месяцев, а с тех пор продолжался набор на контракт с крупными выплатами.

Мобилизация в РФ — подробности

Отметим, что 18 июля Центр противодействия дезинформации подтвердил, что РФ планирует мобилизацию, и речь может идти о призыве 500 тысяч россиян. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что мобилизованных россиян разделят на две группы. Первую группу сразу отправят на фронт в Украине для "заделывания дыр", при этом их подготовка продлится около двух недель. Задача второй группы — растянуть фронт и создать новые опасные участки на границе Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможные планы РФ на ближайшие полгода. Один из вариантов — мобилизация в РФ, которую проведут, например, уже в октябре 2026 года после выборов в Государственную Думу, которые состоятся 20 сентября. Еще одна угроза — усиление ракетных ударов, которое произойдет летом-осенью.

Напоминаем, что в апреле глава офиса президента Кирилл Буданов сообщил, какими мобилизационными ресурсами располагает РФ, и объяснил, какие планы у Украины в отношении войны.