Лавров заявил о возобновлении переговоров с США о прекращении войны: что ответил Рубио (видео)

Кремль возобновляет контакты с Соединёнными Штатами Америки по поводу войны России против Украины, заявил российский высокопоставленный дипломат. При этом намекают на возможные договоренности диктатора Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Государственный секретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о встрече с представителем Москвы. Речь идет о второй личной встрече, а предыдущая и единственная состоялась в феврале 2025 года.

В РФ заявили, что после встречи в Анкоридже Трамп и Путин "четко выразили согласие по ключевым вопросам", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Фрагмент выступления российского дипломата появился в Telegram-канале российских СМИ "РИА Новости" и других. По мнению Кремля, озвученному Лавровым, США сделали заявления, которые расходятся с тезисами, озвученными на Аляске. В связи с этим расхождением состоится первая в 2026 году личная беседа Лаврова с государственным секретарем Марком Рубио. Отметим, что предыдущая единственная встреча Лаврова и Путина состоялась 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде в Объединённых Арабских Эмиратах, после серии заявлений Трампа о скором заключении мирных соглашений с РФ.

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Лавров заявил, что год назад в Анкоридже Трамп выслушал требования Путина относительно войны РФ против Украины, и далее "американские коллеги не ответили отказом". Учитывая это, встреча с госсекретарем США действительно состоится, сказал он.

"Что касается прогноза президента Трампа о скором урегулировании, то я завтра поинтересуюсь у Марка Рубио. Тем более что он также довольно неоднозначно прокомментировал итоги встречи в Анкоридже", — прозвучало на видео.

Мирные переговоры — заявление Лаврова о встрече с Рубио 23 июля

Другие российские СМИ опубликовали другие фрагменты выступления Лаврова, в которых он четко заявил, что встретится с Рубио завтра, 23 июля, в первой половине дня.

Мирные переговоры — заявление Рубио

Между тем Марко Рубио высказался по поводу отношений между США и РФ, а также по поводу войны РФ против Украины, сообщили американские журналисты. По словам Рубио, война "мешала России и Соединённым Штатам находить точки соприкосновения по другим вопросам". Представитель Белого дома также заявил, что состоится экстренная встреча, в ходе которой будет обсуждаться этот вопрос.

"Мы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась. Поэтому мы поднимем этот вопрос, и, как я уже сказал, США остаются открытыми и готовыми сыграть конструктивную роль в прекращении этой войны, если представится такая возможность", — сказал Рубио.

Встреча Рубио с Лавровым состоится в Маниле (Филиппины) в рамках конференции АСЕАН, на которую уже прибыл глава российского МИД. Президент Зеленский и другие представители украинских властей пока не комментировали заявления источников из Кремля относительно мирных переговоров и завершения войны.

Отметим, что 20 июля стало известно о неформальной встрече представителей РФ и Германии в Азербайджане. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, не уточнив, о чём именно в контексте войны РФ против Украины шла речь. Кроме того, 25 июня началась 40-дневная спецоперация Украины по принуждению РФ к миру, заявил Владимир Зеленский.

Между тем 22 июля в издании Bloomberg появился материал о планах диктатора Путина, основанный на беседе с анонимными источниками. Источники заявили об изменении позиции РФ в отношении мирных переговоров, и что возможной причиной является заявление США об отсутствии "духа Анкориджа". В материале говорится, что между Вашингтоном и Москвой на Аляске была заключена неформальная договоренность о том, что Украина должна отвести войска из Донецкой области, а в ответ РФ может отвести войска из Сумской и Харьковской областей. Согласно новым требованиям Путина, РФ не собирается ничего возвращать и нигде не останавливаться: Донецкую область полностью оккупируют, а остальные участки, где идут бои, станут буферной зоной.

Напоминаем, что 21 июля российские СМИ сообщили о подготовке РФ к мобилизации, которая призвана поддержать боевые действия в Украине и отдаляет мирные переговоры и окончание войны. Между тем западные аналитики проанализировали сценарии, которые могут рассматриваться в Кремле в отношении дальнейшего хода войны против Украины.