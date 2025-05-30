Время не на стороне РФ: какая стратегия даст Украине победу в войне или паритет в боях, — The Hill

Российская Федерация ежемесячно набирает 30 тысяч солдат на войну в Украине, имеет миллиарды для получения оружия, но это не значит, что при такой диспропорции сил украинцы проигрывают, считает американский профессор политологии. Длительная война может сыграть не в пользу россиян. Подсчеты доказывают, если Вооруженные силы Украины будут действовать эффективнее, то победа вполне достижима.

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О войне в Украине и о шансах украинцев победить написало The Hill.

Медиа опубликовало мнение политолога Александра Мотыля из Университета Рутгерса в Ньюарке (США). Мотыль решил ответить на вопрос, какой из стран идет на пользу долгосрочная война и кто победит. Политолог пояснил, что можно выделить две точки зрения: пессимистическую (в которой побеждает РФ) и оптимистическую (в которой побеждает или достигает паритета Украина). Мотыль склоняется к мнению, что вполне возможен оптимистический сценарий.

"Время не на стороне России в Украине", — заявил он.

Война в Украине — детали

Пессимистический взгляд на шансы Украины победить высказали несколько западных экспертов, мнения которых привел Мотыль. В частности, аналитики Коллин Майзель и Мэтью Берроуз объяснили, что РФ превосходит Украину по количеству населения в четыре раза, по количеству оружия — в три раза. Они уверены, что Москва быстрее восстанавливает и наращивает армию даже после значительных потерь.

"Россия может потерять втрое больше войск, чем Украина, и все равно меньше пострадать в относительном выражении", — привел Мотыль позицию коллег.

Оптимистический сценарий основывается на заявлениях украинских военных и исторических событиях, написал автор.

Во-первых, профессор политологии напомнил несколько случаев из истории, когда большие размеры и мощность государства не дала ему победить. Пример: проигрыш США во Вьетнаме и Афганистане, Франции — в Алжире, России — в Крымской войне.

Во-вторых, Мотыль привел подсчеты командира 414 бригады Роберта Бровди "Мадьяра". На сегодня из ежемесячного 30-тысячного пополнения ВС РФ на войне в Украине погибает 20 тыс. Командир объяснил, что для получения преимущества нужно поднять эффективность ударов дронами на 15%. В таком случае сначала достигнется паритет на поле боя, а потом это может привести к победе и разрушению РФ, говорится в статье.

"Задача [украинцев] очень четкая: убивать или ранить от 10 000 до 12 000 российских солдат ежемесячно. Сделайте это, и все российские наступательные действия быстро провалятся. Продолжайте в том же духе, и глобальный моральный дух российской армии разрушится. Продолжайте еще немного, и вы можете свергнуть российское правительство", — привел мнение Бровди политолог.

В статье указывается, что потери РФ вырастут до 35 тысяч в месяц, если увеличить количество дронов ВСУ, или увеличить эффективность их работы. При этом успех может не зависеть от количества бригад, вместо этого речь идет о "о качестве беспилотников и способности украинских солдат эффективно их использовать", считает политолог.

"В максимуме, расчеты Бровди сводят на нет выводы Майзеля и Берроуза и предвещают возможный крах России — или большую победу Украины. Время, возможно, просто на стороне Украины", — подытожил Мотыль.

Отметим, 22 мая медиа The Washigton Post рассказало о мнении президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Глава Белого дома во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным понял, что тот верит в победу и поэтому не желает перемирия.

Напоминаем, 27 мая Институт изучения войны объяснил, какой цели пытается достичь РФ, усилив обстрелы Украины.