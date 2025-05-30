Час не на боці РФ: яка стратегія дасть Україні перемогу у війні або паритет у боях, — The Hill

Російська Федерація щомісяця набирає 30 тисяч солдатів на війну в Україні, має мільярди для отримання зброї, але це не означає, що при такій диспропорції сил українці програють, вважає американський професор політології. Тривала війна може зіграти не на користь росіян. Підрахунки доводять, якщо Збройні сили України діятимуть ефективніше, то перемога цілком досяжна.

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Про війну в Україні та про шанси українців перемогти написало The Hill.

Медіа опублікувало думку політолога Олександра Мотиля з Університету Рутгерса в Ньюарку (США). Мотиль вирішив відповісти на питання, якій з країн іде на користь довгострокова війна і хто переможе. Політолог пояснив, що можна виділити дві точки зору: песимістичну (у якій перемагає РФ) та оптимістичну (у якій перемагає або досягає паритету Україна). Мотиль схиляється до думки, що цілком можливий оптимістичний сценарій.

"Час не на боці Росії в Україні", — заявив він.

Війна в Україні — деталі

Песимістичний погляд на шанси України перемогти висловили кілька західних експертів, думки яких навів Мотиль. Зокрема, аналітики Коллін Майзель та Метью Берроуз пояснили, що РФ переважає Україну за кількістю населення у чотири рази, за кількістю зброї — утричі. Вони упевнені, що Москва швидше відновлює та нарощує армію навіть після значних втрат.

"Росія може втратити втричі більше військ, ніж Україна, і все одно менше постраждати у відносному вираженні", — навів Мотиль позицію колег.

Оптимістичний сценарій ґрунтується на заявах українських військових та історичних подіях, написав автор.

По-перше, професор політології нагадав кілька випадків з історії, коли великі розміри та потужність держави не дала їй перемогти. Приклад: програш США у В'єтнамі та Афганістані, Франції — в Алжирі, Росії — у Кримській війні.

По-друге, Мотиль навів підрахунки командира 414 бригади Роберта Бровді "Мадяра". На сьогодні з щомісячного 30-тисячного поповнення ЗС РФ на війні в Україні гине 20 тис. Командир пояснив, що для отримання переваги потрібно підняти ефективність ударів дронами на 15%. У такому випадку спершу досягнеться паритет на полі бою, а потім це може призвести до перемоги та руйнування РФ, ідеться у статті.

"Завдання [українців] дуже чітке: вбивати або ранити від 10 000 до 12 000 російських солдатів щомісяця. Зробіть це, і всі російські наступальні дії швидко проваляться. Продовжуйте в тому ж дусі, і глобальний моральний дух російської армії зруйнується. Продовжуйте ще трохи, і ви можете повалити російський уряд", — навів думку Бровді політолог.

У статті вказується, що втрати РФ зростуть до 35 тисяч на місяць, якщо збільшити кількість дронів ЗСУ, або збільшити ефективність їхньої роботи. При цьому успіх може не залежати від кількості бригад, натомість ідеться про "про якість безпілотників та здатність українських солдатів ефективно їх використовувати", вважає політолог.

"У максимумі, розрахунки Бровді зводять нанівець висновки Майзеля та Берроуза і віщують можливий крах Росії — або велику перемогу України. Час, можливо, просто на боці України", — підсумував Мотиль.

Зазначимо, 22 травня медіа The Washigton Post розповіло про думку президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Голова Білого дому під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним зрозумів, що той вірить у перемогу і тому не бажає перемир'я.

Нагадуємо, 27 травня Інститут вивчення війни пояснив, якої цілі намагається досягнути РФ, посиливши обстріли України.