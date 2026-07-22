Жодного сценарію з поверненням ТОТ: Путін змінив підхід до мирної угоди, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території під час будь-якої мирної угоди, якщо її колись підпишуть, ідеться у матеріалі західного медіа. Росіяни й далі хочуть повністю окупувати рештки Донецької області, а деякі частини України розглядають як буферну зону. Як змінилась позиція Путіна після заяв Сполучених Штатів Америки про відсутність "духу Анкориджа"?

Інформацію про подальші плани російського диктатора на мирні переговори та завершення війни опублікувало медіа Bloomberg. У матеріалі, який з'явився після неформальної зустріч представників РФ та Німеччини в Азербайджані, посилаються на неназвані джерела з Кремля. Джерела повідомили, що Путін начебто повністю відмовився від будь-яких "територіальних поступок", оскільки йому здається, що "зазнали краху" домовленості з президентом Трампом в Анкориджі, які стались влітку 2025 року.

Медіа коротко описало подальші плани РФ. Вказується, що Кремль хоче захопити східну частину Донецької області. До всього, не ідеться про відступ чи "повернення" частин Харківської та Сумської областей, які виконуватимуть роль "буфера" між Україною та Росією. У статті нагадали, що позиція Путіна "посилилась" на тлі серії ударів ЗСУ по російській нафтопереробці. Крім того, Трамп погодився на законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема, за яким нафту РФ встановлюють мита у 100%.

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Bloomberg уточнило, у чому ж могли полягати обіцянки, на які посилається Путін та Кремль попри заперечення Білого дому. Могла іти мова про те, що Україна забирає війська з на той час неокупованої частини Донецької області. Натомість Москва начебто обіцяла, що може вийти з Сумщини та Харківщини. При цьому Трамп говорив, що рішення — за президентом України Володимиром Зеленським, а Путін начебто пообіцяв припинити вогонь та почати мирні переговори, якщо Київ погодиться на його умови.

У статті також нагадали, на якому етапі перебувають мирні переговори на сьогодні. Зокрема, у червні Зеленський запропонував Путін зустрітись та поговорити про завершення війни, Путін сказав, що цього не буде, бо Україна б'є по РФ, а у Вашингтоні держсекретар Марко Рубіо заявив, що в Анкориджі не було ніяких домовленостей.

Мирні переговори — деталі

Зауважмо, на аналітичній карті проєкту DeepState вказано, що орієнтовна площа підконтрольної Україні частини Донецької області — близько 4 тис. кв. км: це приблизно шоста частина від загально площі у 26 тис. кв. км. Також карта показує близько десятка проривів ЗС РФ на кордоні Сумської області та кілька у Харківській області.

Мирні переговори — яку частину Донецької області хоче окупувати РФ станом на 22 липня 2026 року Фото: DeepState

Тим часом з'явилось реакції відразу двох топпосадовців РФ з новими коментарями про війну проти України та мирні переговори. Зокрема, глава МЗС Сергій Лавров заявив, що планує переговорити з Марко Рубіо, щоб дізнатись оновлену позицію США. Речник Кремля Дмитро Пєсков провів брифінг, на якому ще раз повторив, що РФ завершить війну за умови капітуляції України, а умови капітуляції були озвучені два роки тому.

Мирні переговори — коментар Пєскова, 22 липня 2026 року Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, про яку стало відомо у червні 2026 року. Глава української держави зустрічався з російським олігархом і через нього передав Путіну пропозицію про зустріч щодо припинення вогню та завершення війни. Після відмови російського диктатора Зеленський 25 червня оголосив про 40-денну спецоперацію щодо примушування РФ до миру.

Нагадуємо, у червні Путін ще раз публічно озвучив свої вимоги до України задля мирних переговорів: на які "угоди" посилався диктатор.