Зустріч Рубіо та Лаврова: держсекретар США коротко прокоментував переговори в Манілі

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відновлення переговорів між Росією та США щодо війни в Україні.

Він зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на Філіппінах у Манілі, і ця зустріч тривала 35 хвилин. У МЗС РФ заявили, що за цей час сторони "обговорили широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні".

Також, як запевнили у відомстві, Лавров поінформував Рубіо про "реальний стан справ" на фронті та заявив про "неприпустимість подальших поставок зброї".

Водночас росіяни наголошують на своїй готовності до дипломатичних рішень і нагадали про "дух Анкоріджа".

У свою чергу, Марко Рубіо був не таким багатослівним.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях міністерської конференції АСЕАН. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення російсько-української війни", — написав він у Х.

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Перед зустріччю з Лавровим Рубіо заявляв, що адміністрація Дональда Трампа виступає за завершення війни, і саме це питання буде порушено під час бесіди.

"США залишаються відкритими та готовими відіграти конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо трапиться така нагода", — заявив він.

Минулого тижня Трамп заявив, що війна в Україні не закінчиться раніше 2028–2029 років.

У свою чергу, Лавров місяць тому запевняв, що Росія готова до переговорів щодо завершення війни, однак не буде ставити за умову початку переговорів щодо України збереження лінії фронту.