"Не дозволимо шахрайства": Лавров заявив, що РФ не зупиниться на лінії фронту для переговорів

Глава МЗС РФ виступив на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі та заявив, що при цьому Росія готова до переговорів.

"Ми, звісно, готові до переговорів, але не дозволимо, щоб нас обманювали", — заявив Сергій Лавров. При цьому глава МЗС Росії зазначив, що Росія не буде зупинятися на лінії фронту як умові для початку переговорів щодо України.

"Ми — простодушні люди. Можливо, нам і вдасться ввести нас в оману, але ми зараз перебуваємо в стані підвищеної пильності", — заявив міністр закордонних справ РФ.

Також Лавров заявив, що в Москві "хочуть зрозуміти", що сталося на саміті "Великої сімки", і поскаржився, що президент США Дональд Трамп, "блудний тато", як його назвав Сергій Лавров, "повернувся в сім’ю" і тепер "отже, ось вони знову всі разом".

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"Але американці поки що не розповідали нам, що вони винесли з цього саміту "Сімки" в Біарріці, і як вони оцінюють результати цього саміту, якою буде їхня подальша лінія поведінки. Ось на їхнє прохання обговорюється черговий візит Віткоффа та Кушнера. Звичайно, ми вислухаємо їх", — заявив Лавров.

Він також прокоментував повідомлення про те, що Дональд Трамп "дав зелене світло" на удари України по Росії з великої відстані.

"Президент Трамп дав згоду на посилення санкцій проти Росії, на посилення інших форм тиску та на посилення військових дій проти російської території, включаючи удари вглиб країни. Анонімне джерело. Я не думаю, що це відображає реальність, це скоріше видавати... видавати бажане за дійсність", — повідомив Лавров.

Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що конкретних домовленостей щодо переговорів між Росією та Україною поки що немає. Згоду щодо місця проведення наступних переговорів теж поки що не досягнуто, зазначив він.

Нагадаємо, 23 червня видання Kyiv Independent опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Трамп у приватному порядку закликав Зеленського діяти жорсткіше щодо Росії.

А згодом інші джерела заявили, що Дональд Трамп був "надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму" щодо української кампанії повітряних ударів углиб російської території