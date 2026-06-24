"Жульничать не позволим": Лавров заявил, что РФ не остановится по линии фронта для переговоров

Глава МИД РФ выступил на Петербургском международном юридическом форуме и заявил, что при этом Россия готова к переговорам.

"К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать с собой не позволим", — сообщил Сергей Лавров. Глава МИД России при этом сообщил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.

"Мы люди простодушные. Может, нас и получится ввести нас в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", — заявил министр иностранных дел РФ.

Также Лавров заявил, что в Москве "хотят понять", что произошло на саммите "Большой семерки" и посетовал, что президент США Дональд Трампа, "блудный папа", как его назвал Сергей Лавров, "вернулся в семью" и теперь "значит, вот они опять все вместе".

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"Но нам американцы пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита «Семерки» в Биаррице, и как они видят результат этого саммита, какова будет их дальнейшая линия. Вот обсуждается по их просьбе очередной визит Уиткоффа и Кушнера. Конечно, послушаем их", — заявил Лавров.

Он также прокомментировал сообщения о том, что Дональд Трамп "дал добро" на дальнобойные удары Украины по России.

"Президент Трамп дал добро на ужесточение санкций против России, на ужесточение других форм давления и на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать... выдавать желаемое за действительность", — сообщил Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем сообщил, что конкретных договоренностей по переговорам России и Украины пока нет. Понимания по площадке следующих переговоров тоже пока нет, отметил он.

Напомним, 23 июня издание Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорится, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать более жестко в отношении России.

А позже уже другие источники заявили, что Дональд Трамп был "чрезвычайно впечатлен и полон энтузиазма" в отношении украинской кампании воздушных ударов вглубь российской территории