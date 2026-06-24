"Полный энтузиазма": Трамп был впечатлен далекобойными ударами Украины по РФ, — FT

Во время саммита "Большой семерки" во Франции президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил восхищение серией дальнобойных ударов Украины по объектам в России.

Глава Белого дома был "чрезвычайно впечатлен и полон энтузиазма" в отношении украинской кампании воздушных ударов вглубь российской территории, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, Трамп отметил такие успехи украинских бойцов, а после этого согласился на ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что видят признаки того, что Трамп становится более склонным к усилению поддержки Киева и, возможно, будет более склонен оказывать давление на Россию. В то же время они остаются осторожными в своих оценках, напоминая о предыдущих невыполненных обещаниях, а также упоминая его склонность высказываться в лестном тоне о диктаторе РФ Владимире Путине.

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Авторы материала отметили, что ещё в марте американская разведка считала, что Россия имеет преимущество в войне. В то же время, по словам европейских дипломатов, за последние месяцы позиция представителей США изменилась: теперь в Вашингтоне уже не считают, что Москва побеждает.

Такие изменения в риторике Белого дома вызвали острую реакцию в России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в отказе от роли "объективного посредника" и заявил, что Вашингтон "забыл" прежние заявления Трампа.

Западные дипломаты подчеркнули, что Москва окончательно теряет веру в способность Трампа помочь Путину достичь его целей. Российский диктатор пытался повлиять на Трампа, позвонив ему в день его рождения, однако этот звонок не возымел никакого эффекта.

Напомним, 23 июня издание Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорится, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать более жестков отношении России.

"Фокус" рассказывал о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите G7.