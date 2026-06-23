Осведомленный инсайдер рассказал, что президент США верит в "мир через силу", и поэтому полностью поддерживает нанесение ударов по территории России.

Украина в настоящее время считает, что заручилась поддержкой Белого дома в проведении кампании, направленной на принуждение к конструктивным переговорам, как эксклюзивно сообщает Kyiv Independent.

Президент США Дональд Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее", сообщил высокопоставленный чиновник Украины.

Эта информация появилась на фоне активизации усилий Киева по организации встречи между Зеленским и Путиным — идеи, которую Трамп поддержал, но Кремль продолжает избегать.

"Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Владимир Путин что-то сделает без давления", — добавил чиновник, осведомлённый о недавней встрече Трампа и Зеленского на саммите "Большой семёрки".

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Хотя американские чиновники не подтвердили, что президент США Дональд Трамп прямо поддерживает украинские удары на территории России, они заявили, что президент считает силу ключевым фактором.

"Президент Трамп верит в мир через силу", — сказал один из американских чиновников.

Ранее в этом месяце Дональд Трамп публично дал понять, что будет поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной.

"Я не против, я имею в виду, пусть они договариваются", — сказал Трамп.

Несмотря на это, Кремль продолжает настаивать на том, что встреча может состояться только в Москве, что президент Украины отвергает, предлагая вместо этого провести встречу в любой нейтральной стране.

Дипломатическое давление оказывается на фоне дальних ракетных ударов по России.

Украинские чиновники считают, что недавние военные события помогли убедить Трампа в том, что Киев находится в более выгодном положении, чем в начале этого года.

Напомним, что "Фокус" рассказывал о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите G7.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7-2026 заявил, что готов вернуться к вопросу об Украине и мирных переговорах.