"Дій сміливіше": Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше у Росії

Інформований інсайдер розповів, що президент США вірить у "мир через силу", а тому удари всередину Росії він цілком підтримує.

Україна нині вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примус до змістовних переговорів, ексклюзивно повідомляє Kyiv Independent.

Президент США Дональд Трамп приватно сказав президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше", повідомив високопосадовець України.

Ця інформація з'явилась на тлі активізації зусиль Києва щодо організації зустрічі між Зеленським і Путіним — ідеї, яку Трамп підтримав, але Кремль продовжує уникати.

"Трамп каже, що він насправді не вірить, що Володимир Путін щось зробить без тиску", — додав чиновник, поінформований про нещодавню зустріч Трампа та Зеленського на саміті "Великої сімки".

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Хоча американські чиновники не підтвердили, що президент США Дональд Трамп прямо підтримує українські удари всередині Росії, вони сказали, що президент вважає силу ключовою.

"Президент Трамп вірить у мир через силу", — сказав один із американських чиновників.

Раніше цього місяця Дональд Трамп публічно дав зрозуміти, що він підтримуватиме прямі переговори між Росією та Україною.

"Я не проти, я маю на увазі, нехай вони домовляються", — сказав Трамп.

Попри це, Кремль продовжує наполягати на тому, що зустріч може відбутися лише в Москві, що президент України відкидає, натомість пропонуючи зустріч у будь-якій нейтральній країні.

Дипломатичний тиск відбуваються на тлі далекобійних атак по Росії.

Українські чиновники вважають, що нещодавні військові події допомогли переконати Трампа, що Київ перебуває в сильнішій позиції, ніж на початку цього року.

Нагадаємо, Фокус розповідав про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті G7.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на саміті G7-2026 заявив, що готовий повернутися до питання про Україну та мирні переговори.