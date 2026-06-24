"Сповнений ентузіазму": Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ, — FT

Під час саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентмо України Володимиром Зеленським висловив захоплення серією далекобійних ударів України по об'єктах в Росії.

Очільник Білого дому був "надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму" щодо української кампанії повітряних ударів вглиб російської території, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, Трамп відзначив такі результати українських бійців, а після цього погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

Високопоставлені українські урядовці повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш прихильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильним чинити тиск на Росію. Водночас вони залишаються обережними в оцінках, нагадуючи про попередні невиконані обіцянки, а також згадуючи його схильність висловлюватися у лестливому тоні про диктатора РФ Володимира Путіна.

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Автори матеріалу зазначили, що ще у березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу у війні. Водночас за останні місяці, кажуть європейські дипломати, позиція представників США змінилася: тепер у Вашингтоні вже не вважають, що Москва перемагає.

Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі "об'єктивного посередника" та заявив, що Вашингтон "забув" колишні заяви Трампа.

Західні дипломати наголосили, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогти Путіну досягти його цілей. Російський диктатор намагався вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у його день народження, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту.

Нагадаємо, 23 червня видання Kyiv Independent оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше у Росії.

Фокус розповідав про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті G7.