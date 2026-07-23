Встреча Рубио и Лаврова: госсекретарь США коротко прокомментировал переговоры в Маниле

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возобновлении переговоров между Россией и США по теме войны в Украине.

Он встретился с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах в Маниле, и эта встреча длилась 35 минут. В МИД РФ заявили, что за это время стороны "обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня в рамках развития недавних контактов на высшем уровне".

Также, заверили в ведомстве, Лавров проинформировал Рубио о "реальном положении дел" на фронте и заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия".

Вместе с тем россияне настаивают на готовности к дипломатическим решениям и напомнили о "духе Анкорриджа".

В свою очередь Марко Рубио был не так многословен.

"Сегодня встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской конференции АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией и необходимость прекращения российско-украинской войны", — написал он в Х.

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Перед тем, как встретиться с Лавровым, Рубио говорил, что администрация Дональда Трампа выступает за завершение войны, и именно этот вопрос будет подниматься во время беседы.

"США остаются открытыми и готовыми сыграть конструктивную роль в прекращении этой войны, если представится такая возможность", — заявлял он.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что война в Украине не закончится ранее 2028–2029 года.

В свою очередь Лавров месяц назад заверял, что Россия готова к переговорам по завершению войны, однако не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.