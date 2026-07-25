В Екатеринбурге дроны атаковали еще один склад Wildberries: столбы дыма над фурами (видео)

В Екатеринбурге дроны атаковали склад Wildberries, расположенный в 1700 км от Украины, сообщили в сети. На видео с места событий — столбы дыма над точкой удара и россияне, молча наблюдающие за последствиями атаки. Беспилотники во время атаки на рекордном расстоянии несколько промахнулись мимо сооружений с тысячами единиц товара.

Информация о столбе дыма над складом Wildberries в Екатеринбурге Свердловской области РФ появилась в сети около 9 часов 25 июля, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Exilenova+. Сначала опубликовали кадры с дымом, пожарными, мчавшимися на вызов, и молчаливыми россиянами-наблюдателями. Позже информацию уточнили: горел не склад, а стоявшие рядом автомобили, написали в сети.

На видео с места событий возле складов Wildberries в Екатеринбурге запечатлели несколько десятков россиян, которые мчались подальше от пожара. Тем временем грузовики спешили уехать как можно дальше. На одном из видео зафиксировали дрон самолетного типа, который спокойно летел на расстоянии 1700 км от Украины, при этом не было слышно работы средств ПВО.

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"Небольшой недолет. Думаем, что его судьба уже предрешена", — написали в сети.

Между тем специалисты по OSINT определили местоположение точки попадания — координаты 56.74380802734287, 60.568830714706856. На Google Maps видно, что это южная окраина Екатеринбурга.

Удар по Wildberries — подробности

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пока не подтвердил нападение на Wildberries в Екатеринбурге 25 июля. Последнее сообщение российского чиновника — предупреждение об угрозе со стороны дронов, которое появилось в сети в 6:41. В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что россиян атаковали 328 украинских БПЛА, которые угрожали 21 региону и ТОТ Крыма. Под ударом, среди прочих, оказались Башкортостан, Калмыкия и Марий-Эл, но о Свердловской области не упомянули.

Обновление. Представители компании Wildberries в 9:48 сообщили, что временно закрыли склад в Екатеринбурге. Также уточнили, что объект не пострадал и скоро откроется. Отметим, то распределительно-логистический центр в Екатеринбурге имеет площадь 158 тыс. кв. м и его открыли в 2025 году: обслуживает Уральский регион.

Удар по Wildberries — последствия атаки в Екатеринбурге 25 июля Фото: Скриншот

Фокус писал о предыдущих ударах по складам Wildberries в РФ. Предыдущая атака произошла 24 июля. Оказалось, что ударные дроны долетели до логистических узлов в Санкт-Петербурге и Твери. На видео с мест попаданий — облака черного дыма, поднявшиеся над горящими товарами. Кроме того, были нанесены удары по Wildberries в Симферополе. Впоследствии в сети были опубликованы спутниковые снимки, которые показали, что здания выгорели дотла.

Напоминаем, что 23 июля СМИ сообщили о жалобах россиян на слишком малые компенсации после ударов по Wildberries: владелица придумала особую схему выплат.