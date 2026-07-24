В Санкт-Петербурге и Твери дроны атаковали склады Wildberries: вспыхнули пожары (видео)

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. В сети пишут о многочисленных взрывах и вероятных попаданиях по логистическим хабам в Санкт-Петербурге и Твери.

По предварительным данным, в обоих городах дроны, возможно, нанесли удар по складам компании Wildberries. А в Санкт-Петербурге, вероятно, в результате атаки также горит морской порт, пишут OSINT-аналитики.

О взрывах и попаданиях в Петербурге телеканалы сообщили около 04:00. Перед этим в Ленинградской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. После серии взрывов в городе разразился сильный пожар и поднялся густой черный дым.

Кадры атаки на Wildberries в Санкт-Петербурге

Вскоре аналитики сообщили, что в Санкт-Петербурге зафиксировано попадание дронов по ещё одному объекту россиян. По предположениям OSINT-аналитиков, это может быть порт, хотя каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

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Возможная атака дронов на порт в Петербурге

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила в небе над регионом не менее 50 дронов. В местном аэропорту "Пулково" на фоне атаки произошли массовые задержки рейсов.

Кроме того, OSINT-каналы сообщали, что этой ночью дроны атаковали российскую Тверь. Предполагается, что целью ударов также мог стать склад Wildberries, однако официальных подтверждений пока нет.

Стоит отметить, что этой ночью беспилотники также нанесли удар по складу Wildberries в оккупированном Симферополе: OSINT-каналы публиковали кадры ударов и пожара в городе.

Накануне в сети появилась информация о том, что БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в российском Воронеже.