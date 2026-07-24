У Санкт-Петербурзі та Твері дрони атакували склади Wildberries: здійнялися пожежі (відео)

У ніч на 24 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. У мережі пишуть про численні вибухи та ймовірні влучання по логістичних хабах у Санкт-Петербурзі та Твері.

За попередньою інформацією, в обох містах дрони могли уразити склади компанії Wildberries. А у Санкт-Петербурзі, ймовірно, внаслідок атаки також горить морський порт, пишуть OSINT-аналітики.

Про вибухи та влучання у Петербурзі канали повідомили близько 04:00 години. Перед цим у Ленінградській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Після серії вибухів у місті здійнялася сильна пожежа та густий чорний дим.

Кадри атаки на Wildberries у Санкт-Петербурзі

Невдовзі аналітики розповіли, що у Санкт-Петербурзі зафіксовано влучання дронів по ще одному об'єкту росіян. За припущеннями OSINTерів, це може бути порт, хоча жодних підтверджень цієї інформації поки що немає.

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Ймовірна атака дронів на порт у Петербурзі

Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила у небі над регіоном щонайменше 50 дронів. У місцевому аеропорту "Пулково" на тлі атаки сталися масові затримання рейсів.

Також OSINT-канали писали, що цієї ночі дрони атакували російську Тверь. Припускають, що ціллю ударів також міг опинитися склад Wildberries, проте офіційних підтверджень поки що немає.

Варто зауважити, що цієї ночі безпілотники також уразили склад Wildberries в окупованому Сімферополі: OSINT-канали публікували кадри ударів та пожежі у місті.

Напередодні у мережі писали, що БпЛА вдарили по складу Wildberries у російському Воронежі.