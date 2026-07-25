Пєсков заявив, що бойові дії можна зупинити "до кінця доби": у Кремлі назвали умову

Бойові дії можуть бути припинені до кінця доби, якщо Київ ухвалить відповідні рішення. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливість завершення гарячої фази війни.

За словами представника Кремля, Володимир Путін відреагував на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо заморожування конфлікту в Україні, детально розповівши йому про перебіг так званої "спеціальної військової операції", повідомляють російські ЗМІ.

Водночас Пєсков підкреслив, що з урахуванням позиції української сторони сценарій "заморожування" війни наразі є неможливим. За його твердженнями, швидке припинення вогню повністю залежить від виконання вимог Москви керівництвом у Києві.

Токаєв вважає, що війну можна заморозити

Нагадаємо, під час зустрічі з Володимиром Путіним у тісному бункері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував заморозити війну в Україні та повернутися до "Стамбульської формули 2.0" під гарантії великих держав.

Відео дня

На опублікованому росЗМІ відео Токаєв підкреслив, що це його "скромна думка", проте категорично відмовився ставати посередником, заявивши, що росіяни є "великим народом" і впораються самі. У відповідь Путін, який протягом виступу кивав та посміхався, лише пообіцяв й надалі інформувати колегу про перебіг подій на українському напрямку.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв у Вашингтоні долучився до Авраамських угод, відважив Трампу кілька утішних компліментів і наголосив, що Казахстан готовий прийняти російсько-українських перемовників про мир.