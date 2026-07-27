Дрони атакували Ростов і Таганрог: цілями стали порт і залізнична інфраструктура (фото, відео)
У російських містах Ростов і Таганрог пролунала низка вибухів і звуків прольотів дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було зафіксовано влучання та пожежа на важливих об'єктах ворога.
Моніторингові канали вказують, що серед цілей дронів були місцевий порт і залізнична інфраструктура. Про це повідомляє канал Exilenova+.
За інформацією OSINT-спільноти, удару, ймовірно, зазнала залізнична інфраструктура міста. Не виключено, що також постраждав місцевий порт.
Крім того, з'явилися повідомлення про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод — підприємство, що спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем і входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.
Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна та США обговорили повітряне перемир'я. Напрацьовані пропозиції будуть передані російській стороні, пишуть журналісти.
Згодом стало відомо про низку вибухів у російському Бєлгороді. ЗМІ повідомляє, що під атакою дронів перебуває місцеве управління ФСБ у центрі міста.