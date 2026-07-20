Дрони атакують Московську область: під атакою — найбільший хаб Wildberries у Подольську (відео)

Атаку на Москву та область зранку 20 липня підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. Він повідомляє, що начебто російська ППО збила 15 дронів на підльоті до столиці РФ

Моніторингові канали вказують, що в столичному регіоні Росії місцеві мешканці чули проліт груп дронів, низку вибухів, а також займання на певних об'єктах. Про це вказують осінтери з Exilenova+.

Видання Astra вказує, що в Московській області оголошували ракетну небезпеку вночі. Наразі в регіоні залишається повітряна тривога через загрозу застосування ударних БПЛА.

Також монітори повідомляють про вибухи в Домодєдово, а також публікують кадри, як працівники компанії Wildberries тікають зі своїх робочих місць на тлі повітряної тривоги.

У Подольську під атакою може бути хаб Wildberries Фото: Exilenova+

Згодом осінтери повідомили, що в місті Подольськ Московської області помічені три джерела займання. За припущенням осінтерів, мова може йти про склади компанії Wildberries у цьому місті.

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За відкритими даними відомо, що саме термінали в вищезгаданому місті є одними з найбільших логістичних хабів, яким володіє компанія. Наразі керівництво компанії не коментує та не повідомляє про наслідки чи атаку на об'єкти.

Проєкт "Dnipro Гарбуз" вказує, що хаб у місті Подольськ є найбільшим і найстарішим хабом компанії. За опублікованими відео він підтвердив, що мова йде саме про цей логістичний об'єкт.

Осінтер підтвердив атаку дронів на найбільший хаб Wildberries Фото: Dnipro Osint

Раніше Фокус повідомляв про те, що відомо про ураження складів Wildberries у РФ. За відкритими даними відомо, що були уражені логістичні центри в Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області.

Згодом стало відомо про наслідки удару дронів по терміналах Wildberries. рієнтовно, втратили товар близько 5 тисяч росіян, які співпрацювали з цим інтернет-магазином, який одночасно виконував роль логістичного центру.