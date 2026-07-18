Мільярдні збитки та відсутність тривоги: що відомо про ураження складів Wildberries у РФ (відео)

Відомо, що були уражені логістичні центри в Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області, причому працівники Wildberries зафіксували, як російська ППО, намагаючись збити дрони, вразила склад, де вони працювали.

У ніч на 18 липня в Києві двічі пролунала повітряна тривога через ймовірну загрозу балістичних ракет, але незабаром її скасовували, коли ставало зрозуміло, що установки ОТРК працюють у режимі ППО. Пізніше з’ясувалося, що вся справа в атаках дронів одразу на кілька цілей у Росії. Фокус зібрав усе, що відомо.

Виявилося, що дрони атакували склади Wildberries у двох регіонах Росії: у Котовську Тамбовської області та в Електросталі в Підмосков’ї.

Незважаючи на заборону знімати атаки, у соцмережах з’явилася величезна кількість відео, на яких чітко видно, що повітряної тривоги не було на жодному з об’єктів, а працівники виглядають здивованими тим, що відбувається.

Відео дня

Також одному з них вдалося зняти, що пожежа на одному з логістичних складів Wildberries сталася через "френдлі фаєр" (дружній вогонь) російської ППО: ракети летять на дуже низькій висоті й влучають прямо у склад, поки оператор намагається сховатися — бомбосховищ на об’єктах, судячи з усього, також не передбачено.

Атаку на Котовськ підтвердив голова Тамбовської області Євген Первишов. Цікаво, що у 2023 році Первишов входив до складу окупаційної армії РФ. Раніше він був мером Краснодара. Первишов проходив службу в підрозділі БАРС "Каскад", яким командував заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони, полковник Дмитро Саблін. Разом із ним "служили" ще низка депутатів Держдуми, які показово пішли на так звану "СВО", зокрема скандальний Віталій Мілонов. За його словами, внаслідок влучання дронів у логістичний центр Wildberries загинули семеро співробітників нічної зміни. Ще 24 людини постраждали. Губернатор розповів, що відкрите горіння на території складу ліквідовано, гасіння пожежі триває. Але не пояснив, чому не було повітряної тривоги.

Втім, у місцевих соцмережах пишуть, що їм на мобільні телефони надходили сповіщення, але справа в тому, що працівники Wildberries зобов’язані здавати особисті речі та телефони перед початком роботи, а отже, про атаку їм ніхто не повідомив, навіть вище керівництво.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в їхньому місцевому логістичному центрі постраждало 26 осіб. На відео з місця події також не чути сирени.

Крім того, він підтвердив атаку безпілотників на нафтобазу в Ногінську, де спалахнула пожежа. З міркувань безпеки було евакуйовано пологовий будинок, розташований поруч.

А у Володимирі дрон потрапив у квартиру багатоквартирного житлового будинку через дії російської РЕБ, як повідомляють моніторингові канали. Постраждалих немає, повідомив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Цікаво, що 11 днів тому, 7 липня, Wildberries додав до типового договору пункт про звільнення від відповідальності за збитки, спричинені атаками БПЛА та іншими бойовими діями. Слід припустити, що продавці Wildberries не отримають жодних компенсацій після того, як згоріли два найбільші логістичні центри в РФ.

Російські ЗМІ повідомляють, що розмір збитків від пожеж на складах Wildberries у Котовську та Електросталі може значно перевищити 50 млрд рублів.

Логістичний центр WB в Електросталі повністю знищений вогнем. Це був один із найбільших складів маркетплейсу, його площа більш ніж удвічі перевищує площу складу компанії в Шушарах, який згорів у січні 2024 року. Тоді компанія офіційно заявила про збитки в розмірі 10 млрд рублів. З урахуванням другої пожежі в Котовську та загального зростання цін, збитки компанії та продавців можуть сягати 100 млрд рублів, що становить трохи більше мільярда доларів.

Нагадаємо, що Фокус писав про напад на Московську область.

15 червня росіяни знищили ще один об’єкт "Нової пошти". Цього разу під ударом опинився найбільший інноваційний термінал у Жулянах.