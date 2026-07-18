Миллиардные убытки и отсутствие тревоги: что известно о поражении складов Wildberries в РФ (видео)

Известно, что были поражены логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области, причем работники Wildberries зафиксировали, как российская ПВО в попытке сбить дроны, поразила склад, где они работали.

В ночь на 18 июля в Киеве два раза звучала воздушная тревога из-за вероятной угрозы баллистики, но вскоре ее отменяли после того, как становилось ясно, что установки ОТРК работают в режиме ПВО. Позже стало ясно, что все дело в атаках дронов сразу по нескольким целям в России. Фокус собрал все, что известно.

Оказалось, что дроны атаковали склады Wildberries в двух регионах России. В Котовске Тамбовской области и в Электростали в Подмосковье.

Несмотря на запрет снимать атаки, в соцсетях появилось огромное количество видео, на которых четко видно, что воздушной тревоги не было ни на одном из объектов, а работники выглядят изумленными происходящим.

Відео дня

Также одному из них удалось заснять, что пожар на одном из логистических складов Wildberries произошел из-за френдли фаер (дружественного огня) российской ПВО: ракеты летят на очень низкой высоте и прилетают прямиком в склад, пока оператор пытается спрятаться – бомбоубежищ на объектах, судя по всему, также не предусмотрено.

Атаку на Котовск подтвердил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Примечательно, но Первышов в 2023 году был в составе оккупационной армии РФ. Ранее он был мэром Краснодара. Первышов проходил службу в подразделении БАРС "Каскад", которым командовал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, полковник Дмитрий Саблин. С ним "служили" еще ряд депутатов Госдумы, которые показательно ушли на так называемую "СВО", в том числе скандальный Виталий Милонов. По его словам, в результате попадания дронов в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. Губернатор рассказал, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. Но не объяснил, почему не было воздушной тревоги.

Впрочем, в местных соцсетях пишут, что им на мобильные телефоны приходили оповещения, но казус в том, что работники Wildberries обязаны сдавать личные вещи и телефоны перед началом работы, а значит об атаке им никто не сообщил, даже вышестоящее руководство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на их местном логистическом центре пострадавших 26. На видео с места события также нет воздушной тревоги.

Кроме этого, он подтвердил атаку беспилотников на нефтебазу в Ногинске, где начался пожар. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом.

А во Владимире дрон попал в квартиру многоквартирного жилого дома из-за работы российской РЭБ, как пишут мониторинговые каналы. пострадавших нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Примечательно, но 11 дней назад, 7 июля, Wildberries добавил в типовой договор пункт об освобождении от ответственности за ущерб из‑за атак БПЛА и других боевых воздействий. Надо полагать, что продавцы Wildberries не получат никаких компенсаций после того, как сгорели два крупнейших логистических центра в РФ.

РосСМИ сообщают, что масштабы убытков от пожаров на складах Wildberries в Котовске и Электростали могут значительно превысить 50 млрд рублей.

Логистический центр WB в Электростали полностью уничтожен огнем. Это был один из крупнейших складов маркетплейса, его площадь более чем вдвое превышает площадь склада компании в Шушарах, который сгорел в январе 2024 года. Тогда компания официально заявила об ущербе в 10 млрд рублей. С учетом второго пожара в Котовске и общего роста цен, убытки компании и селлеров могут достигать 100 млрд рублей, это чуть больше миллиарда долларов.

Напомним, Фокус писал об атаке на Московскую область.

15 июня россияне уничтожили еще один объект "Новой почты". В этот раз под ударом оказался самый большой инновационный терминал в Жулянах.