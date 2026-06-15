Символ розвитку: Росія знищила унікальний термінал "Нової пошти" у Києві (фото)

У ніч на 15 червня російська армія знищила ще один об’єкт "Нової пошти". Цього разу під ударом опинився найбільший інноваційний термінал у Жулянах.

Це був особливий сортувальний центр, написав у Facebook операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

За його словами, цей термінал — перший в Україні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.

"Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими", — зазначає автор.

КІТ після атаки 15 червня зазнав серйозних пошкоджень

Тафійчук наголошує, що в цей термінал було вкладено не лише гроші, а й втілено знання, досвід, амбіції та віру тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни:

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"Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатний зруйнувати найголовніше — людей, які його створили, та цінності, на яких побудована наша компанія. У нас є риса, яку неможливо знищити жодною ракетою, — прагнення розвитку та вільного інноваційного майбутнього".

Він запевнив, що все буде відновлено, буде збудовано нове, краще, сучасніше. Головне, підкреслює Тафійчук, що ніхто зі співробітників не постраждав, і додав, що резервні схеми роботи запущено.

Як повідомляв Obozrevatel, станом на кінець 2025 року Росія пошкодила та знищила понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти". Більшу частину з них компанія оперативно відновлювала, проте є й такі об'єкти, які після атаки відновленню не підлягають.

У ніч на 3 червня внаслідок обстрілу Дніпра ударним дроном було пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти". У компанії повідомили, що під час обстрілу працівники перебували в укритті й не постраждали.

9 квітня окупанти знищили відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, Запорізької області. Згоріли посилки на сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві на території сортувального терміналу "Нової пошти" стався вибух, за яким послідувало загоряння. У результаті надзвичайної події один працівник загинув, ще двоє співробітників отримали травми.