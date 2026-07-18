Дим на Wildberries видно з космосу, а втрати сягають понад ₽100 млрд: які наслідки удару (відео)

Склади Wildberries у Російській Федерації, які палали в ніч на 18 липня, вигоріли повністю, ідеться у матеріалі медіа. Орієнтовно, втратили товар близько 5 тисяч росіян, які співпрацювали з цим інтернет-магазином, який одночасно виконував роль логістичного центру. Власники Wildberries можуть не заплатити компенсації, оскільки підписали оновлений контракт за місяць до інциденту.

Орієнтовно, могли вигоріти близько 360 тис. кв. м складських приміщень, написало росЗМІ "Важные новости". Місцева адміністрація повідомила, що загинуло восьмеро росіян, а отримали поранення 50. На відео з місця подій — почорніле небо над палаючими складами, та стовпи диму, які показали й сервіси пожеж FIRMS NASA, та інші супутники, до яких мають доступ OSINTери. Власниця компанії Wildberries Тетяна Кім заявила, що допоможе "партнерам", але окрім цієї лаконічної обіцянки не було ніякої конкретики — ні термінів, ні сум компенсації. За оцінками росЗМІ, 5 тисяч росіян, які втратили майно через пожежу на складах, можуть не отримати нічого.

Відео дня

РосЗМІ опублікувало супутникові фото, які зафіксували появу стовпа диму на південний схід від Москви. Темна діагональна витягнула пляма по центру зображення — це дим, який тягнеться, орієнтовна, на 200 км, і який справді помітно зі 100-кілометрової висоти.

Удар по Wildberries — вигляд димного хвоста у Підмосков'ї 18 липня Фото: Скриншот

Аналогічні кадри показали у Telegram-каналі Exilenova+: дим затягнув простір над Електросталлю.

Удар по Wildberries — дим над складом у Електросталі 18 липня Фото: Exilenova+

Медіа пояснили, яку оборудку влаштували на Wildberries, щоб не платити компенсацію. Найперше, оцінили обсяги втрат. У 2024 році вже горіли склади у Санкт-Петербургу: вигоріло 106 тис. кв. м, згоріло товарів на 10 млрд руб., а компенсація продавцям досягнула 40 млрд руб. Оскільки масштаби втрат 18 липня утричі більші, то може іти мова про втрату товарів на 30 млрд руб., а компенсацію продавцям — близько 120 млрд руб. При цьому Wildberries у середині червня змінили правила оферти: зняли відповідальність перед клієнтами за втрати внаслідок атак дронів, ракет, снарядів тощо. Таким чином, пояснили у дописі росЗМІ, росіянам можуть цілком законно не компенсувати втрати після інциденту 18 липня.

Далі у матеріалі уточнюється, що Кім все ж озвучила компенсацію, яку виплатить постраждалим: по 2 млн руб — за загиблого (сумарно 18 млн руб.), по 1 млн — за пораненого члена родини (50 млн руб.).

Wildberries — російський гігант Інтернет-торгівлі, який має оборот 3,7 млрд руб. та оціночну вартість близько 12 млрд дол. Орієнтовна кількість об'єктів — понад 40 великих складів і фулфілмент-центрів, і сотні дрібніших пунктів видачі замовлень. Площа великих об'єктів — 100-300 тис. кв. м.

Удар по Wildberries — що сталось 18 липня

Зазначимо, в ніч на 18 липня жителі Московської й Тамбовської областей повідомили про гучні вибухи та спалахи пожежі під час ймовірної атаки дронів України. Зранку стало відомо про удар по складах Wildberries у трьох точках — в Електросталі та Ногінську (під Москвою) і також у Котовську (під Тамбовом).

У мережі з'явились відео з місця ураження складів у РФ. За коментарями росіян чути, що у регіонах не вмикали сигнал повітряної тривоги й вся нічна зміна складів перебувала на робочих місцях. Після влучання почалась евакуація, а на одному з записів зафіксували ракету російської ППО, яка низько летіла та влучила прямо у будівлю складу.

У червні вже фіксувався випадок, коли ракета ППО РФ влучала по важливому об'єкту. Інцидент стався під час атаки дронів на Московський НПЗ у Капотні: після удару злетіла кришка від резервуара на сотні тонн нафти.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по складах Wildberries і пояснив, чому вони є військовими цілями.