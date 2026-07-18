Дым на Wildberries виден из космоса, а убытки превышают ₽100 млрд: какие последствия удара (видео)

Склады Wildberries в Российской Федерации, которые горели в ночь на 18 июля, полностью уничтожены, говорится в материале СМИ. По предварительным данным, товар потеряли около 5 тысяч россиян, сотрудничавших с этим интернет-магазином, который одновременно выполнял роль логистического центра. Владельцы Wildberries могут не выплатить компенсацию, поскольку подписали обновленный контракт за месяц до инцидента.

По предварительным данным, могло сгореть около 360 тыс. кв. м складских помещений, сообщило российское СМИ "Важные новости". Местная администрация сообщила, что погибли восемь россиян, а 50 получили ранения. На видео с места событий — почерневшее небо над горящими складами и столбы дыма, которые зафиксировали и пожарные сервисы FIRMS NASA, и другие спутники, к которым имеют доступ OSINT-аналитики. Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что поможет "партнерам", но кроме этого лаконичного обещания не было никакой конкретики — ни сроков, ни сумм компенсации. По оценкам российских СМИ, 5 тысяч россиян, потерявших имущество из-за пожара на складах, могут не получить ничего.

Відео дня

Российские СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксировали появление столба дыма к юго-востоку от Москвы. Темное диагональное вытянутое пятно в центре изображения — это дымный хвост длиной, ориентировочно, 200 км, и его действительно хорошо видно с высоты 100 километров.

Удар по Wildberries — появление дымового шлейфа в Подмосковье 18 июля Фото: Скриншот

Аналогичные кадры были опубликованы в Telegram-канале Exilenova+: дым затянул небо над Электросталью.

Удар по Wildberries — дым над складом в Электростали 18 июля Фото: Exilenova+

СМИ рассказали, какую махинацию устроили на Wildberries, чтобы не платить компенсацию. Прежде всего, медиа оценило объемы потерь. В 2024 году уже горели склады в Санкт-Петербурге: выгорело 106 тыс. кв. м, сгорело товаров на 10 млрд руб., а компенсация продавцам достигла 40 млрд руб. Поскольку масштабы убытков 18 июля в три раза больше, речь может идти о потере товаров на 30 млрд руб., а о компенсации продавцам — около 120 млрд руб. При этом Wildberries в середине июня изменили правила оферты: сняли ответственность перед клиентами за убытки в результате атак дронов, ракет, снарядов и т. п. Таким образом, как поясняется в публикации российских СМИ, россиянам могут вполне законно не компенсировать потери после инцидента 18 июля.

Далее в материале уточняется, что Ким все же озвучила размер компенсации, которую выплатит пострадавшим: по 2 млн руб. — за погибшего (итого 18 млн руб.), по 1 млн — за раненого члена семьи (50 млн руб.).

Wildberries — российский гигант интернет-торговли с оборотом 3,7 млрд руб. и оценочной стоимостью около 12 млрд долл. Ориентировочное количество объектов — более 40 крупных складов и фулфилмент-центров, а также сотни более мелких пунктов выдачи заказов. Площадь крупных объектов — 100-300 тыс. кв. м.

Удар по Wildberries — что произошло 18 июля

Отметим, что в ночь на 18 июля жители Московской и Тамбовской областей сообщили о громких взрывах и вспышках пожара во время предполагаемой атаки украинских дронов. Утром стало известно об ударе по складам Wildberries в трех точках — в Электростали и Ногинске (под Москвой), а также в Котовске (под Тамбовом).

В сети появились видео с места поражения складов в РФ. Судя по комментариям россиян, в регионах не включали сигнал воздушной тревоги, и вся ночная смена складов находилась на рабочих местах. После попадания началась эвакуация, а на одной из записей запечатлена ракета российской ПВО, которая летела на низкой высоте и попала прямо в здание склада.

В июне уже был зафиксирован случай, когда ракета ПВО РФ поразила важный объект. Инцидент произошел во время атаки дронов на Московский НПЗ в Капотне: после удара сорвалась крышка резервуара, в котором хранились сотни тонн нефти.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по складам Wildberries и объяснил, почему они являются военными целями.