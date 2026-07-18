"Поставляли комплектующие": Зеленский и СБС подтвердили поражение складов Wildberries в РФ (видео)

1-й отдельный центр БпС СБС назвал происходящее в России "кармой", а президент Украины отметил, что санкции с долгосрочным воздействием подействовали в трёх направлениях на территории России, а также на временно оккупированных территориях и в море.

"Огромный склад Wildberries площадью 188 тысяч квадратных метров благодаря работе 1-го отдельного центра СБС ярко горит, а черный дым виден за километры", — сообщили на странице 1-го отдельного центра БпС СБС и опубликовали видео из Московской области.

Пост СБС Фото: Скриншот

Президент Владимир Зеленский подробнее рассказал об атаках на Россию в ночь на 18 июля.

"Сегодня наши санкции в отношении дальнемагистральных перевозок подействовали в трёх направлениях на территории России, а также на временно оккупированной нашей земле и в море", — отметил глава государства.

Зеленский прямо заявил, что атаки на "важные логистические объекты" в Московской и Тамбовской областях, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта – это ответ на российские удары по "гражданской инфраструктуре, по нашим городам и населённым пунктам".

Відео дня

А также уточнил, что оба склада Wildberries были "использованы агрессором для обеспечения поставок подпадающих под санкции комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования".

Кроме того, Зеленский подтвердил нанесение удара по нефтебазе в Ногинске, что в Московской области.

"Кроме того, украинские мидлстрайки наносили удары по целям в акватории Азовского моря, в Черноморской акватории и на территории временно оккупированного нашего Крыма. Благодарю воинов СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждое подразделение Сил обороны Украины за точное и слаженное выполнение задач. Слава Украине!" – подытожил президент.

Напомним, что Фокус писал об атаках на объекты в России. Интересно, что сотрудники Wildberries собственноручно зафиксировали на многочисленных видео отсутствие воздушной тревоги и некомпетентную работу российской ПВО, которая стреляла по своим.

А в ночь на субботу, 18 июля, украинские беспилотники поразили ещё 13 российских судов. Атаки на "теневой флот" РФ были осуществлены в рамках операции "МоЛоЧКа".