В Черном и Азовском морях уничтожено еще 13 судов "теневого флота" РФ — "Мадяр" (карта)
В ночь на субботу, 18 июля, украинские беспилотники поразили еще 13 российских судов. Атаки на "теневой флот" РФ были осуществлены в рамках операции "МоЛоЧКа".
Еще 13 судов "теневого флота" России были поражены в ночь на субботу, 18 июля, бойцами Сил беспилотных систем в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
В частности, украинцы поразили 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.
Всего с 6 июля, когда началась операция СБС "МоЛоЧКа", подразделение "Птахи" повредило 172 российских судна. В частности, 118 единиц "теневого флота" были поражены в Азовском море и еще 54️ единицы — в Черном.
При этом, чтобы не загрязнить акваторию нефтью, СБС превращают плавсредства в дрейфующие по морю баржи, без пробоин в корпусах судов.
Кроме того, командующий СБС приложил карту мест поражений российских судов.
Ранее "Мадяр" пояснял, что операция СБС "МоЛоЧКа" расшифровывается как "МОсква Ляжет Через Крым".
Напомним, 16 июля морские дроны поразили два танкера "теневого флота" РФ. Морские дроны СБУ "Мамай" поразили в Черном море танкеры "Louise 1" и "Banda", которые находятся под украинскими санкциями.
Неделю назад, в ночь на субботу, 11 июля, бойцы бригад ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины перехватили в Азовском море 28 судов "теневого флота" РФ. Были поражены 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогруза и 1 специальное плавательное средство.