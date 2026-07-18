В Черном и Азовском морях уничтожено еще 13 судов "теневого флота" РФ — "Мадяр" (карта)

В ночь на субботу, 18 июля, украинские беспилотники поразили еще 13 российских судов. Атаки на "теневой флот" РФ были осуществлены в рамках операции "МоЛоЧКа".

Еще 13 судов "теневого флота" России были поражены в ночь на субботу, 18 июля, бойцами Сил беспилотных систем в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

В частности, украинцы поразили 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.

Всего с 6 июля, когда началась операция СБС "МоЛоЧКа", подразделение "Птахи" повредило 172 российских судна. В частности, 118 единиц "теневого флота" были поражены в Азовском море и еще 54️ единицы — в Черном.

При этом, чтобы не загрязнить акваторию нефтью, СБС превращают плавсредства в дрейфующие по морю баржи, без пробоин в корпусах судов.

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Кроме того, командующий СБС приложил карту мест поражений российских судов.

Карта повреждений российских судов Фото: Telegram / Мадяр

Ранее "Мадяр" пояснял, что операция СБС "МоЛоЧКа" расшифровывается как "МОсква Ляжет Через Крым".

Напомним, 16 июля морские дроны поразили два танкера "теневого флота" РФ. Морские дроны СБУ "Мамай" поразили в Черном море танкеры "Louise 1" и "Banda", которые находятся под украинскими санкциями.

Неделю назад, в ночь на субботу, 11 июля, бойцы бригад ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины перехватили в Азовском море 28 судов "теневого флота" РФ. Были поражены 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогруза и 1 специальное плавательное средство.