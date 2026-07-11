"Теневой флот" тает: за ночь украинские дроны поразили 28 судов РФ в Азовском море (видео)

За неполную неделю бойцы Сил беспилотных систем поразили 76 судов в Азовском море. Только за прошедшую ночь украинцы дотянулись до 28 российских "кораблей".

Бойцы бригад ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных Сил Украины в ночь на субботу, 11 июля, перехватили в Азовском море 28 судов "теневого флота" РФ. Об этом сообщил майор, командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, были поражены 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогруза и 1 специальное плавательное средство, пояснил военный, добавив, что в целом было зафиксировано 73 результативных попадания.

В течение шести суток, с 6 по 11 июля, украинские бойцы поразили целых 76 судов, — поделился он статистикой.

"Теневой нефтяной флот заметно сокращается", — отметил "Мадяр".

Отчет СБС за 11 июля Фото: Силы Беспилотных Систем ВСУ

Кроме того, в оперативной глубине противника на Крыме и в южной части временно оккупированных территорий были уничтожены 53 законные военные цели, в том числе флот и энергетические узлы.

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Напомним, из-за атак на "теневой флот" Россия запретила проход судов через Керченский пролив. Также было приостановлено судоходство в канале, соединяющем реку Дон с Азовским морем.

Ранее Фокус писал, что в пятницу, 10 июля, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по 13 танкерам "теневого флота" РФ в Азовском море. В сети показали, как выглядят поврежденные российские корабли — на некоторых заметны пробоины в корпусе и следы сильного пожара.

Также напомним, что украинские дроны нанесли удары по танкерам "теневого флота" России, которые с выключенными транспондерами везли топливо в Крым.