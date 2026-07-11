"Тіньовий флот" тане: за ніч українські дрони уразили 28 суден РФ у Азовському морі (відео)

Протягом неповного тижня бійці Сил безпілотних систем уразили 76 суден у Азовському морі. Лише за ніч, яка минула, українці дотягнулися до 28 російських "кораблів".

Бійці бригад ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України за ніч суботи 11 липня вполювали у Азовському морі 28 суден "тіньового флоту" РФ. Про це повідомив майор, командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Були уражені 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажів та 1 спецплавзасіб, пояснив військовий, додавши, що загалом було зафіксовано 73 результативних влучання.

Протягом шести діб, з 6 по 11 липня, українські бійці уразили аж 76 суден, поділився він статистикою.

"Тіньовий нафтофлот відчутно худне", — констатував "Мадяр.

Звіт СБС за 11 липня Фото: Сили Безпілотних Систем ЗСУ

Окрім того, у оперативній глибині противника у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій були відпрацьовано 53 законних військових цілей, в т.ч. флот та енерговузли.

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Нагадаємо, через атаки по тіньовому флоту Росія заборонила прохід суден через Керченську протоку. Також зупинилося судноплавство в каналі, що з'єднує річку Дон з Азовським морем.

Фокус писав, що у п'ятницю, 10 липня, Сили безпілотних систем ЗСУ атакували 13 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі. У мережі показали, як виглядають уражені російські кораблі — у деяких помітні дірки в корпусі та сліди сильної пожежі.

Також нагадаємо, що українські дрони влучили по танкерах тіньового флоту Росії, які з вимкнутими транспондерами везли пальне у Крим.