Після атак в Азовському морі: Росія закрила Керченську протоку для судноплавства, — Reuters

Росія вирішила заборонити прохід суден через Керченську протоку. Також зупинилося судноплавство в каналі, що з'єднує річку Дон з Азовським морем.

Росія припинила судноплавство через Азово-Донський канал, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела у галузі експорту зерна.

Блокування маршруту, як зазначається, стало наслідком нападу на російські судна в Азовському морі.

Крім того, одне з джерел повідомило, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про те, що всі заявки на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться з вечора п’ятниці, 10 липня. При цьому в повідомленні не зазначалося, коли розпорядження про заборону проходу суден буде скасовано.

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Reuters також повідомляє, що, за оцінками аналітиків, через Азовське море проходить чверть експорту російської пшениці.

Атаки на російські кораблі в Азовському морі

В акваторії Азовського моря за добу 10 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 пором і 1 морський буксир, які належать до "тіньового флоту" РФ і перебувають під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони Сил безпілотних систем підпалили танкери з бензином в Азовському морі.

Також Фокус писав про те, як удари по російському "тіньовому флоту" в Азовському морі змінюють правила війни.