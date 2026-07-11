После атак в Азовском море: Россия перекрыла Керченский пролив для судоходства, — Reuters

РФ решила запретить проход судов через Керченский пролив. Также судоходство остановилось в канале, соединяющем реку Дон с Азовским морем.

Россия прекратила судоходство через Азово-Донской канал, который соединяет реку Дон с Азовским морем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на трех источников в отрасли экспорта зерна.

Блокирование маршрута, как отмечается, последовало за атакой на российские суда в Азовском море.

Кроме того, один из источников сообщил, что российские пограничники уведомили судоходные компании о том, что все заявки на проход через Керченский пролив, который связывает Азовское и Черное моря, не будут приниматься с вечера пятницы, 10 июля. При этом в уведомлении не указывалось, когда распоряжение о запрете прохода судов будет отменено.

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Reuters также пишет, что по оценкам аналитиков, через Азовское море проходит четверть экспорта российской пшеницы.

Атака на российские корабли в Азовском море

В акватории Азовского моря за сутки 10 июля операторы Сил беспилотных систем поразили 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир, которые принадлежат к "теневому флоту" РФ и находятся под международными санкциями.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны Сил беспилотных систем подожгли танкеры с бензином в Азовском море.

Также Фокус писал, как удары по российскому "теневому флоту" в Азовском море меняют правила войны.