Азовское море стало новым фронтом: как удары по танкерам РФ меняют правила войны

Украинские дроны нанесли рекордный удар по российской морской логистике — 35 судов "теневого флота" поражены за 96 часов, дефицит топлива нарастает, Крым на грани коллапса. Однако эксперты предупреждают: это не финал. Высокие цены на нефть, индийский бензин и информационный вакуум в Кремле делают ситуацию намного сложнее, чем кажется. Что ждёт Россию зимой и почему атаки по танкерам не решают главную проблему — в материале Фокуса.

Силы беспилотных систем (СБС) Вооружённых Сил Украины провели масштабную четырёхдневную операцию, нанеся сокрушительный удар по военной и логистической инфраструктуре врага в Крыму и в акватории Азовского моря. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Главным достижением операции стал разгром российского "теневого флота", сообщил командующий СБС. В последние 96 часов украинские беспилотники поразили 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств, которые перевозили топливо и сырьё в обход международных ограничений. Все атакованные суда официально идентифицированы и находятся под международными санкциями. Масштабные удары были чётко скоординированы Центром глубинного поражения Сил беспилотных систем ВСУ.

Відео дня

Украинские атаки на российскую морскую логистику — логичный и чувствительный удар в условиях снижения нефтепереработки и острой нехватки топлива, особенно в аннексированном Крыму. Силы беспилотных систем и другие подразделения ВСУ уже фактически взяли под огневой контроль сухопутные коридоры снабжения полуострова и располагают техническими возможностями перерезать и морские пути.

В конце июня Путин оценивал ежемесячную потребность Крыма в горючем в 70 тысяч тонн и обещал обеспечить полуостров, нарастив поставки как по земле, так и по морю. Атакованные ВСУ российские танкеры в Азовском море могли перевозить примерно вдвое больший объём топлива.

Если информация Роберта Бровди соответствует действительности, то масштаб единовременных потерь, понесённых российским флотом, выглядит колоссальным, подчёркивает автор. В истории российского флота бывали более трагические случаи и больший ущерб, но 25 крупнотоннажных судов за четыре дня — беспрецедентный случай.

Серьёзные проблемы после украинских атак в РФ возникнут зимой

Ущерб, который был нанесён российскому флоту и экономике, не озвучивается. Но появились интересные данные в российских СМИ: "Коммерсант" со ссылкой на Минфин сообщил, что в июне бюджет РФ впервые с начала 2026 года исполнен с профицитом. Доходы составили 3,84 трлн рублей, расходы — 3,56 трлн, профицит — 280 млрд. Накопленный дефицит с начала года сократился с 6 до 5,7 трлн рублей — с 2,6% до 2,5% ВВП, что всё ещё выше годового плана в 1,6% ВВП.

Стабилизация произошла за счёт роста нефтегазовых доходов на фоне высоких цен на нефть, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Средняя цена Urals в первом полугодии составила около 67,9 доллара при заложенных в бюджете 59 долларах. Цены снижались после разблокировки Ормузского пролива, но на фоне обострения между Ираном и США снова пошли в рост.

Работа сил беспилотных систем является штатной задачей военного подразделения, как и обстрелы НПЗ. Это направление связано с ударами по экономике Российской Федерации, независимо от их доходов от продажи нефти, подчёркивает в комментарии Фокусу экономический эксперт Олег Пендзин. Более того, Дональд Трамп активно поддерживает удары по российским НПЗ, поскольку это увеличивает доходы американских нефтяных компаний. США сейчас стали крупнейшим продавцом нефтепродуктов в мире.

"Что касается доходов России, не стоит преувеличивать значение дополнительного денежного потока. На сегодняшний день прямой дефицит бюджета составляет 6,2 трлн рублей — это около 70 млрд долларов по состоянию на конец июня. В бюджете было заложено 3,7 трлн рублей — около 40 млрд долларов. При высокой цене на нефть марки Urals в месяц Россия дополнительно получала 6–7 млрд долларов в бюджет. Если говорить о дефиците, то это лишь около 10% от его общего объёма. Дополнительные деньги поступают, но они не являются определяющими", — отметил экономист.

Было интересное исследование шведской разведки, представленное руководителем этого ведомства в Брюсселе. В нём сделан расчёт: для исправления ситуации России необходимо, чтобы цена на Urals превышала 100 долларов за баррель в течение как минимум года. В реальности цена составляет 66–67 долларов за баррель. Поэтому на данный момент ничего критичного не происходит.

Атаки на "теневой флот" приносят другую пользу. Украина атакует суда, перевозящие топливо, дефицит которого образовался после ударов по НПЗ. Сейчас Россия впервые с 90-х годов объявила о запрете экспорта дизельного топлива. Китай официально отказался продавать России нефтепродукты, поскольку у Китая на 30% недогружены мощности по переработке из-за отсутствия сырья на мировом рынке. Таким образом, у России действительно серьёзные проблемы.

"Есть два важных момента. Первый: Путин находится в информационном вакууме, и ему всё равно на эти проблемы. Второй: российские элиты, особенно региональные, начали активно обсуждать эту ситуацию. На местах возникают серьёзные проблемы, и если не обеспечить в отдалённые регионы минимальный объём товаров первой необходимости, зимой это может привести к серьёзным социальным последствиям. Российский бунт стихиен и неуправляем. И даже дополнительный денежный поток от продажи нефти не спасает ситуацию", — подчёркивает экономист.

Удары по "теневому флоту" не особо пугают РФ

Безусловно, атаки на танкеры имеют большое медийное значение и лишь частично — экономическое, считает политолог Андрей Золотарев. Такие действия производят эффект на партнёров — никто не будет вкладываться в проигрышное предприятие, а удары по "теневому флоту" — это дополнительный аргумент, что средства, выделяемые Украине, используются эффективно и приносят результат. Однако у нас это воспринимают едва ли не как решающий этап, хотя для российской экономики это не является долгосрочной проблемой.

"В Крыму пока останется дефицит топлива, но со временем ситуация наладится. Например, 250 тысяч тонн бензина поступит из Индии от компании "Рейлайанс" в Бомбее — крупнейшего НПЗ. Дешёвая российская нефть превращается в дорогой индийский бензин, который поедет обратно в Россию", — кговорит Фокусу политолог.

"Теневой флот" продолжит существовать, хотя и с проблемами. И не только в Азовском море, но и на Балтике. Помогут ли партнёры бороться с ним на Балтике — вопрос к ним остаётся открытым, пока это единичные случаи перехвата. Но не стоит забывать, напоминает политолог, что европейцы купили углеводородов у России примерно на 200 млрд долларов.

"Если конфликт в Ормузском проливе возобновится и он снова будет перекрыт, Россия опять окажется в плюсе. На войну Кремлю пока хватает. Так что пока ни санкции, ни удары на ситуацию кардинально не влияют", — отметил Золотарев.

Как пишет Financial Times, суда российского "теневого флота" начали массово избегать британских и французских территориальных вод после ряда задержаний со стороны властей этих стран. Это влечет за собой дополнительные расходы для РФ, а как следствие — сокращает доходы от продажи углеводородов.

А бывший глава "Роскосмоса", российский сенатор Дмитрий Рогозин предложил оснащать взрывными устройствами все танкеры, используемые для перевозки нефтепродуктов. По его мнению, взрыв на судне должен происходить в случае отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Таким образом российский политик прокомментировал приказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера перехватить нефтяной танкер, связанный с Россией, при попытке пройти через пролив Ла-Манш.