Ла-Манш стал ловушкой: теневой флот РФ массово обходит пролив после мер со стороны Лондона — FT

Суда российского "теневого флота" начали массово избегать британских и французских территориальных вод после ряда задержаний со стороны властей этих стран. Это влечет за собой дополнительные расходы для РФ, а как следствие — сокращает доходы от продажи углеводородов.

В пятницу пять танкеров, вышедших из российского Приморска, направились в Азию не по кратчайшему маршруту через Ла-Манш, а в обход Великобритании через Северную Атлантику. Об этом пишет Financial Times.

Изменение маршрутов стало следствием того, что французские, британские и шведские военные уже перехватили 13 танкеров "теневого флота" за первое полугодие 2026 года. Ключевым фактором стало решение Камеруна под давлением Запада исключить 39 судов, подпадающих под санкции, из своего государственного реестра, что дало европейским флотам юридические основания для перехвата.

По словам анонимного чиновника ЕС, российские суда теперь делают всё возможное, чтобы не заходить в территориальные воды Великобритании или Франции. В частности, 14 июня Великобритания перехватила танкер Smyrtos, а 23 июня Франция — танкер Deliver у берегов Сицилии; оба судна ранее были исключены из реестра Камеруна.

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Задержания произошли на том основании, что судно без флага можно законно осматривать, в отличие от судна под флагом другого государства. Из пяти танкеров, обходивших Великобританию в эту пятницу, четыре направлялись в Порт-Саид или Суэцкий канал, а потому планировали всё же пройти через Средиземное море в Азию.

Танкер "Рубин" из состава так называемого "теневого флота" РФ Фото: MarineTraffic.com

Показательным стал случай с танкером "Invicta", который 29 июня пошёл ещё дальше: выбрал маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Это удлиняет рейс как минимум на десять дней, ведь экипаж судна явно боится повторить судьбу "Deliver".

По данным платформы Windward, суда "теневого флота" (а также нефтяные танкеры из Ирана и Венесуэлы) в настоящее время используют около 21 различных государственных реестров. Число судов, сменяющих флаги, за год выросло более чем вдвое.

Помимо Великобритании и Франции, законодательные изменения, направленные на перехват танкеров, подпадающих под санкции, готовят Ирландия и Бельгия. В то же время обходные маршруты уже сказываются на доходах РФ, поскольку каждый такой рейс требует до 100 тонн дополнительного топлива.

СМИ отмечают, что топливо составляет около 60 % всех затрат на морские перевозки. Таким образом, как заключают журналисты, более длинные маршруты существенно повышают стоимость транспортировки российской нефти.

Ранее Фокус сообщал, что "теневой флот" РФ угрожает миру экологической катастрофой. Более половины танкеров "теневого флота" находятся в критическом состоянии и угрожают миру масштабной экологической катастрофой.

Впоследствии стало известно, что во Франции арестовали капитана захваченного танкера "теневого флота" РФ. Судно следовало из Мурманска, пытаясь доставить нефть, на которую наложены санкции.