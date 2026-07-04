Ла-Манш став пасткою: тіньовий флот РФ масово уникає протоки після дій Лондона — FT

Судна російського "тіньового флоту" почали масово уникати британських і французьких територіальних вод після низки затримань з боку влади цих країн. Це накладає додаткові витрати на РФ, а як наслідок — зменшує прибутки від продажу вуглеводнів.

У п'ятницю п'ять танкерів, що вийшли з російського Приморська, попрямували до Азії не коротким шляхом через Ла-Манш, а в обхід Британії через Північну Атлантику. Про це пише Financial Times.

Зміна маршрутів стала наслідком того, що французькі, британські та шведські військові вже перехопили 13 танкерів "тіньового флоту" за перше півріччя 2026 року. Ключовим чинником стало рішення Камеруну під тиском Заходу виключити 39 підсанкційних суден зі свого державного реєстру, що дало європейським флотам юридичні підстави для перехоплення.

За словами анонімного посадовця ЄС, російські судна тепер роблять усе можливе, щоб не заходити до територіальних вод Британії чи Франції. Зокрема, 14 червня Британія перехопила танкер Smyrtos, а 23 червня Франція — танкер Deliver біля Сицилії, обидва раніше виключені з реєстру Камеруну.

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Затримання відбулися на підставі того, що судно без прапора можна законно оглядати, на відміну від судна під прапором іншої держави. Із п'яти танкерів, що обходили Британію цієї п'ятниці, чотири прямували до Порт-Саїда чи Суецького каналу, а тому планували все ж пройти через Середземне море до Азії.

Танкер "Рубін" зі складу так званого "тіньового флоту" РФ Фото: Captain-Khayyam

Показовим був випадок танкера Invicta, який 29 червня пішов ще далі: обрав шлях навколо мису Доброї Надії. Це подовжує рейс щонайменше на десять днів, адже екіпаж судна явно боїться повторити долю Deliver.

За даними платформи Windward, судна "тіньового флоту" (а також нафтові перевізники з Ірану та Венесуели) нині використовують близько 21 різних державних реєстрів. Кількість суден, що змінюють прапори, за рік зросла більш ніж удвічі.

Крім Британії та Франції, законодавчі зміни для перехоплення підсанкційних танкерів готують Ірландія та Бельгія. Водночас обхідні маршрути вже б'ють по прибутках РФ, бо кожен такий рейс потребує до 100 тонн додаткового пального.

ЗМІ вказує, що паливо становить близько 60% усіх витрат на морське перевезення. Тож, резюмують журналісти, довші шляхи суттєво підвищують вартість транспортування російської нафти.

Раніше Фокус повідомляв, що тіньовий флот" РФ загрожує світу екологічною катастрофою. Більше половини танкерів "тіньового флоту" перебувають у критичному стані й загрожують світові масштабною екологічною катастрофою.

Згодом стало відомо, що в Франції заарештували капітана захопленого танкера "тіньового флоту" РФ. Судно йшло з Мурманська, намагаючись доставити підсанкційну нафту.