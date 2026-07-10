Дроны СБС подожгли новые танкеры с бензином в Азовском море: еще 15 попаданий

Дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по очередной партии танкеров Российской Федерации, перевозивших топливо в Азовском море, показало онлайн-табло подразделения. Бойцы отчитались о поражении 15 кораблей 9 мая и сразу же указали результат за ночь на 10 мая. Каковы подробности операций дронов СБС по российским целям на расстоянии 300-600 км?

Информация об итогах работы операторов СБС появилась на табло утром 10 июля. Согласно текущим данным подразделения, 9 июля поразили 15 кораблей РФ, а 10 июля — 12: за два дня — 27 целей. На онлайн-табло можно увидеть результаты за июль 2026 года: некоторые корабли попали под удар по одному разу, некоторые — дважды, как ранее уточнило командование. Командующий СБС Роберт Бровди 9 июля публиковал кадры поражения, зафиксированные камерой дронов, но моряки с пораженных кораблей пока не показывали последствия попаданий. Впрочем, в сети есть видео с судна NATRA, по которому нанесли удар ещё 5 июня. На записи — последствия характерных ударов по рубке, которые фигурировали на кадрах Мадяра. Запись показала, что рубка после попадания дрона FP-1/FP-2 действительно полностью разрушается и выгорает.

Відео дня

Кадры последствий ударов FP-1/FP-2 5 июня 2026 года по судну NATRA (IMO 8729975) в Азовском море

Утром 10 июля Роберт Бровди написал в Telegram-канале о суточных результатах работы операторов БПЛА. Указано, что 9 июля было поражено в общей сложности 1660 целей, из них 15 — российские корабли. Промежуточные итоги 10 июля — ещё почти столько же. На портале СБС также указано, какие подразделения задействованы в морской спецоперации по уничтожению теневого флота РФ — это 414-я бригада "Птицы Мадяра" и 413-й полк "Рейд".

Удары по танкерам РФ — результаты СБС по состоянию на 9 июля Фото: Скриншот

Удары по танкерам РФ — результаты СБС по состоянию на 10 июля Фото: Скриншот

На онлайн-табло Сил беспилотных систем также можно увидеть промежуточные результаты 10 дней работы в июле 2026 года: поражено 48 кораблей РФ. Результаты годовой работы — "минус" 66 судов, поврежденных в результате ударов.

Удары по танкерам РФ — результаты СБС по состоянию на 1–10 июля Фото: Скриншот

Удары по танкерам РФ — подробности

Отметим, что 9 июля Роберт Бровди опубликовал подробный отчет об ударах по танкерам РФ с 6 по 9 июля. Командующий СБС указал названия и типы почти всех судов, по которым нанесли удары украинские дроны в течение этих трех дней, причем некоторые танкеры подверглись атаке дважды. Согласно данным Бровди, под удар попали 22 танкера, которые везли топливо в ТОТ Крыма: ориентировочные объемы бензина в трюмах — около 120-160 тыс. тонн. На видео с кадрами ударов — налёт FP-1/FP-2, которому никак не мешают средства ПВО РФ: ПВО просто отсутствует.

Между тем аналитики Института изучения войны проанализировали атаки Украины на логистику в Крыму, удары по танкерам и НПЗ РФ, а затем объяснили, как на это реагируют в РФ. Выяснилось, что россияне осознали неспособность системы ПВО защитить важные объекты, поскольку дроны атакуют как сухопутную логистическую трассу в Крым, так и корабли в Азовском море на расстоянии 10-15 км от Крымского моста.

После первых массированных ударов по российским танкерам на портале Defense Express были опубликованы спутниковые снимки, на которых показали зоны скопления танкеров РФ, перевозивших топливо в Крым. Одна из зон — перед входом в Керченский пролив, ещё две — у берегов Кубани.

Напоминаем, что утром 10 июля стало известно о нападении дронов на порт Таганрога, где танкеры РФ загружались топливом для изолированного Крыма.