Дрони СБС підпалили нові танкери з бензином у Азовському морі: ще 15 влучань

Дрони Сил безпілотних систем влучили по черговій партії танкерів Російської Федерації, які везли пальне в Азовському морі, показало онлайн-табло підрозділу. Бійці відзвітували про ураження 15 кораблів 9 травня і відразу вказали результат за ніч на 10 травня. Які деталі відпрацювання дронів СБС по російських цілях на відстані 300-600 км?

Інформація про підсумки роботи операторів СБС з'явились на табло зранку 10 липня. Згідно з поточними даними підрозділу, 9 липня влучили по 15 кораблях РФ, а 10 липня — по 12: за два дні — 27 цілей. На онлайн-табло можна побачити результати за липень 2026 року: деякі кораблі потрапили під удар по одному разу, деякі — двічі, раніше уточнило командування. Командувач СБС Роберт Бровді 9 липня публікував кадри ураження, зафіксовані камерою дронів, але моряки з уражених кораблів поки не показували наслідки влучань. Втім у мережі є відео з судна NATRA, по якому вдарили ще 5 червня. На записі — наслідки характерних ударів по рубці, які фігурували на кадрах Мадяра. Запис показав, що рубка після влучання дрона FP-1/FP-2 справді вщент руйнується та вигорає.

Відео дня

Кадри наслідків ударів FP-1/FP-2 5 червня 2026 року по судну NATRA (IMO 8729975) в Азовському морі

Зранку 10 липня Роберт Бровді написав у Telegram-каналі про добові результати роботи операторів БпЛА. Вказано, що 9 липня уразили сумарно 1660 цілей, з них 15 — російські кораблі. Проміжні підсумки 10 липня — ще майже стільки ж. На порталі СБС також вказано, які підрозділи задіяні у морській спецоперації з винищення тіньового флоту РФ — це 414 бригада "Птахи Мадяра" та 413 полк "Рейд".

Удари по танкерах РФ — результати СБС станом на 9 липня Фото: Скриншот

Удари по танкерах РФ — результати СБС станом на 10 липня Фото: Скриншот

На онлайн-табло Сил безпілотних систем також можна побачити проміжні результати 10 днів роботи у липні 2026 року: уражено 48 кораблів РФ. Результати річної роботи — "мінус" 66 суден, пошкоджених внаслідок повітряних ударів.

Удари по танкерах РФ — результати СБС станом на 1-10 липня Фото: Скриншот

Удари по танкерах РФ — деталі

Зазначимо, 9 липня Роберт Бровді опублікував детальний звіт про удари по танкерах РФ з 6 по 9 липня. Командувач СБС дав назви та типи майже усіх кораблів, по яких влучили українські дрони протягом цих трьох днів, при чому деякі танкери атакувались двічі. Згідно з даними Бровді, під удар потрапили 22 танкери, які везли пальне в ТОТ Криму: орієнтовні обсяги бензину в трюмах — близько 120-160 тис. тонн. На відео з кадрами ударів — наліт FP-1/FP-2, яким ніяк не заважають засоби ППО РФ: ППО просто відсутнє.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни дослідили атаки України на логістику в Криму, удари по танкерах та НПЗ РФ, і після цього пояснили, як на це реагують у РФ. З'ясувалось, що росіяни побачили нездатність системи ППО захистити важливі об'єкти, оскільки дрони атакують як сухопутну логістичну трасу в Крим, так і кораблі в Азовському морі на відстані 10-15 км від Кримського мосту.

Після перших масових влучань по російських танкерах на порталі Defense Express опублікували супутникові фото, на яких показали зони скупчення танкерів РФ, які везли пальне в Крим. Одна з зон — перед входом у Керченську протоку, ще дві — біля берегів Кубані.

Нагадуємо, зранку 10 липня стало відомо про атаку дронів на порт Таганрога, у якому танкери РФ завантажувались пальним для ізольованого Криму.