Российский сенатор предложил минировать корабли "теневого флота" РФ

Россия должна минировать танкеры, которые использует для перевозки нефти. Таким образом, "теневой флот" будет застрахован от "пиратства", считает Дмитрий Рогозин.

Россия должна оснащать взрывными устройствами все танкеры, используемые для перевозки нефтепродуктов. С такой инициативой выступил бывший глава "Роскосмоса", российский сенатор Дмитрий Рогозин.

По его мнению, взрыв на судне должен происходить в случае отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт.

Таким образом российский политик прокомментировал приказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера перехватить нефтяной танкер, связанный с Россией, при попытке пройти через пролив Ла-Манш.

Британские спецназовцы на борту танкера Smyrtos Фото: скриншот

"Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", — уверен Рогозин.

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Реакция Украины на перехват танкера РФ

Теневой флот России является инструментом войны и каждое остановленное судно означает уменьшение финасовых поступлений для военной машины РФ, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, приветствуя перехват танкера.

Перекрытие этих доходов помогает снизить способность России финансировать ракетные и дроновые атаки против украинских городов, отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, страны должны продолжать усиливать давление и закрывать каждый пробел, позволяющий России финансировать свою агрессию.

Напомним, утром 14 июня вооруженные силы Великобритании перехватили в Ла-Манше танкер "теневого флота" РФ. Военная операция в проливе длилась 6 часов и осуществлялась при поддержке авиации.

Ранее аналитики выяснили, что почти 200 судов, подпадающих под санкции и связанных с Россией, прошли через британские воды после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил их перехватить.