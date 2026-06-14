Російський сенатор запропонував мінувати кораблі "тіньового флоту" РФ

Росія повинна мінувати танкери, які використовує для перевезення нафти. Таким чином, "тіньовий флот" буде захищений від "піратства", вважає Дмитро Рогозін.

Росія має оснастити вибуховими пристроями всі танкери, що використовуються для перевезення нафтопродуктів. З такою ініціативою виступив колишній глава "Роскосмосу", російський сенатор Дмитро Рогозін.

На його думку, вибух на судні має статися у разі відхилення танкера від маршруту та примусового заходу його в чужий порт.

Таким чином російський політик прокоментував наказ прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера перехопити нафтовий танкер, пов'язаний з Росією, під час спроби пройти через протоку Ла-Манш.

Британські спецпризначенці на борту танкера "Smyrtos" Фото: скриншот

"Якщо у них кілька разів станеться витік нафти з відповідними екологічними наслідками, вони одразу схаменуться", — впевнений Рогозін.

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Реакція України на перехоплення танкера РФ

Тіньовий флот Росії є інструментом війни, і кожне затримане судно означає зменшення фінансових надходжень для військової машини РФ, заявив глава МЗС України Андрій Сібіга, вітаючи перехоплення танкера.

Блокування цих доходів допомагає зменшити здатність Росії фінансувати ракетні та дронові атаки проти українських міст, зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, країни повинні й надалі посилювати тиск і усувати кожну лазівку, яка дозволяє Росії фінансувати свою агресію.

Нагадаємо, вранці 14 червня збройні сили Великої Британії перехопили в Ла-Манші танкер "тіньового флоту" РФ. Військова операція в протоці тривала 6 годин і проводилася за підтримки авіації.

Раніше аналітики з'ясували, що майже 200 суден, на які поширюються санкції та які пов'язані з Росією, пройшли через британські води після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив їх перехопити.