Операция длилась 6 часов: британские спецназовцы перехватили танкер "теневого флота" РФ

Британские военные задержали российское судно. Танкер "теневого флота" пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Утром в воскресенье, 14 июня, Вооруженные силы Великобритании перехватили в Ла-Манше танкер "теневого флота" РФ. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, который отдал распоряжение задержать судно.

Политик назвал операцию, которая "нанесла очередной удар по России", успешной. Также, по его словам, перехват "теневого танкера" должен напомнить тем, кто подпитывает войну Владимира Путина в Украине, что Великобритания не позволит им спрятаться.

Кир Стармер также поблагодарил Вооруженные силы Его Величества и правоохранительные органы, которые постоянно обеспечивают безопасность страны, но не огласил название судна "теневого флота", которое было остановлено в Ла-Манше.

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Перехват танкера "теневого флота"

В заявлении Министерства обороны сообщается, что военная операция в проливе длилась 6 часов и осуществлялась при поддержке самолетов морской авиагруппы Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat, самолета RAF P-8, а также фрегатов "Сазерленд" и "Ледбери".

Судно в порту российского Санкт-Петербурга Фото: из открытых источников

На борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники спецназа из Национального агентства по борьбе с преступностью.

Танкер будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии на время расследования.

В Минобороны отдельно подчеркнули, что принудительные меры в отношении судна в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с национальным и международным правом.

Отметим, что, согласно данным специализированного портала MarineTraffic, судно Smyrtos, задержанное в Ла-Манше, ходит под флагом Камеруна. Танкер следовал из российского порта Усть-Луга.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что почти 200 судов, подпадающих под санкции и связанных с Россией, прошли через британские воды после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил их перехватить.

В начале июня Франция арестовала капитана захваченного танкера "Тагор", входящего в состав "теневого флота" России. Капитану, отказавшемуся выполнять приказы, грозит до года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.