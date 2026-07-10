Дірки в корпусі: в мережі показали танкери "тіньового флоту" РФ після атак дронів (відео)

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі у п'ятницю, 10 липня, атакували 13 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді. А тепер в соцмережах з'явились і знімки пошкоджених російських танкерів.

Сам командувач Сил безпілотних систем ЗСУ пожартував, що нині у Азовському морі "філія Чорнобаївки" та повідомив, що загалом уражено 48 одиниць плавзасобів "птахами СБС протягом 120 годин".

Також повідомив, що 13 одиниць тіньового флоту росіян "впольовано" на підходах до Криму за ніч 10 липня. Це 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир.

"Усі танкери ідентифіковано, входять до складу "тіньового флоту" та знаходяться під міжнародними санкціями", - підкреслив Мадяр.

В той же час ресурс "Exilenova+" вже після повідомлення командувача Сил безпілотних систем ЗСУ показали як виглядають деякі із уражених російських кораблів.

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У деяких вигоріла капітанська рубка, в деяких дірки в корпусі та сліди сильної пожежі.

Нагадаємо, 9 липня дрони Сил безпілотних систем влучили по черговій партії танкерів Російської Федерації, які везли пальне в Азовському морі. З'явились цікаві деталі відпрацювання дронів СБС по російських цілях на відстані 300-600 км.

Після перших масових влучань по російських танкерах на порталі Defense Express опублікували супутникові фото, на яких показали зони скупчення танкерів РФ, які везли пальне в Крим.