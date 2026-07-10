Пробоины в корпусе: в сети появились кадры танкеров "теневого флота" РФ после атак дронов (видео)

Силы беспилотных систем ВСУ ночью в пятницу, 10 июля, атаковали 13 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море, сообщил командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди. А теперь в соцсетях появились и снимки поврежденных российских танкеров.

Сам командующий Силами беспилотных систем ВСУ пошутил, что сейчас в Азовском море находится "филиал Чернобаевки", и сообщил, что в целом за 120 часов "птахами СБС" было поражено 48 плавательных средств.

Также было сообщено, что 13 судов теневого флота России были "перехвачены" на подходах к Крыму в ночь на 10 июля. Речь идет о 10 танкерах, 1 сухогрузе, 1 пароме и 1 морском буксире.

"Все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями", — подчеркнул Мадьяр.

В то же время на сайте "Exilenova+" уже после заявления командующего Силами беспилотных систем ВСУ были опубликованы фотографии некоторых из пораженных российских кораблей.

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На некоторых из них сгорела капитанская рубка, на других — дыры в корпусе и следы сильного пожара.

Напомним, 9 июля дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по очередной партии танкеров Российской Федерации, которые перевозили топливо в Азовском море. Появились интересные подробности о применении дронов СБС против российских целей на расстоянии 300–600 км.

После первых массированных ударов по российским танкерам на портале Defense Express были опубликованы спутниковые снимки, на которых были показаны зоны скопления танкеров РФ, перевозивших топливо в Крым.