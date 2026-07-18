У Чорному та Азовському морях уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ, — "Мадяр" (карта)

У ніч на суботу 18 липня українські безпілотники вразили ще 13 російських суден. Атаки на "тіньовий флот" РФ було здійснено у рамках операції "МоЛоЧКа".

Ще 13 суден "тіньового флоту" Росії було впольовано у ніч суботи 18 липня бійцями Сил безпілотних систем у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема, українці уразили 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.

Загалом з 6 липня, коли розпочалася операція СБС "МоЛоЧКа", підрозділ "Птахи" пошкодив 172 російських судна. Зокрема 118 одиниць "тіньового флоту" було поцілено у Азовському морі та ще 54️ одиниці — у Чорному.

Причому, аби не забруднити водну акваторію нафтою, СБС перетворюють плавзасоби на баржі, які дрейфують морем, без пробоїн у корпусах суден.

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Також командувач СБС додав карту уражень російських суден.

Карта уражень російських суден Фото: Telegram / Мадяр

Раніше "Мадяр" пояснював, що операція СБС "МоЛоЧКа" розшифровується як "МОсква Ляже Через Крим".

Нагадаємо, 16 липня морські дрони уразили два танкери "тіньового флоту" РФ. Морські дрони СБУ "Мамай" уразили в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", які перебувають під українськими санкціями.

Тиждень тому, за ніч суботи 11 липня, бійці бригад ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України вполювали у Азовському морі 28 суден "тіньового флоту" РФ. Були уражені 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажів та 1 спецплавзасіб.