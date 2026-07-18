У Чорному та Азовському морях уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ, — "Мадяр" (карта)
У ніч на суботу 18 липня українські безпілотники вразили ще 13 російських суден. Атаки на "тіньовий флот" РФ було здійснено у рамках операції "МоЛоЧКа".
Ще 13 суден "тіньового флоту" Росії було впольовано у ніч суботи 18 липня бійцями Сил безпілотних систем у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Зокрема, українці уразили 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.
Загалом з 6 липня, коли розпочалася операція СБС "МоЛоЧКа", підрозділ "Птахи" пошкодив 172 російських судна. Зокрема 118 одиниць "тіньового флоту" було поцілено у Азовському морі та ще 54️ одиниці — у Чорному.
Причому, аби не забруднити водну акваторію нафтою, СБС перетворюють плавзасоби на баржі, які дрейфують морем, без пробоїн у корпусах суден.
Також командувач СБС додав карту уражень російських суден.
Раніше "Мадяр" пояснював, що операція СБС "МоЛоЧКа" розшифровується як "МОсква Ляже Через Крим".
Нагадаємо, 16 липня морські дрони уразили два танкери "тіньового флоту" РФ. Морські дрони СБУ "Мамай" уразили в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", які перебувають під українськими санкціями.
Тиждень тому, за ніч суботи 11 липня, бійці бригад ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України вполювали у Азовському морі 28 суден "тіньового флоту" РФ. Були уражені 21 танкер, 4 буксира, 2 суховантажів та 1 спецплавзасіб.