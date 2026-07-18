"Поставляли комплектуючі": Зеленський та СБС підтвердили ураження складів Wildberries у РФ (відео)

1 окремий центр БпС СБС назвав те, що відбувається у Росії "кармою", а президент України зазначив, що далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій територіях та у морі.

"Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри", — повідомили на сторінці 1 окремий центр БпС СБС та опублікували відео з Московської області.

Пост СБС Фото: Скріншот

Президент Володимир Зеленський написав більше про атаки по Росії в ніч на 18 липня.

"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі", — зазначив очільник держави.

Зеленський прямо заявив, що атаки на "значні логістичні об'єкти" у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту – це відповідь на російські удари по "цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах".

Відео дня

А також уточнив, що обидва склади Wildberries були "задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання".

Також Зеленський підтвердив ураження нафтобази у Ногінську, що в Московській області.

"Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому нашому Криму. Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. Слава Україні!" – резюмував президент.

Нагаджаємо, Фокус писав про атаки по об'єктах у Росії. Цікаво, що працівники Wildberries власноруч зафіксували на численних відео відсутність повітряної тривоги та недолугу роботу російської ПВО, яка стріляла по своїх.

А в ніч на суботу 18 липня українські безпілотники вразили ще 13 російських суден. Атаки на "тіньовий флот" РФ було здійснено у рамках операції "МоЛоЧКа".