Дроны атакуют Московскую область: под ударом — крупнейший хаб Wildberries в Подольске (видео)

Атаку на Москву и Московскую область утром 20 июля подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он сообщает, что, по его словам, российская ПВО сбила 15 дронов, приближавшихся к столице РФ

Мониторинговые каналы сообщают, что в столичном регионе России местные жители слышали пролет групп дронов, серию взрывов, а также заметные возгорания на некоторых объектах. Об этом сообщают обозреватели из Exilenova+.

Издание Astra сообщает, что в Московской области ночью была объявлена ракетная тревога. В настоящее время в регионе сохраняется воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА.

Кроме того, мониторы сообщают о взрывах в Домодедово, а также публикуют кадры, на которых сотрудники компании Wildberries покидают свои рабочие места на фоне воздушной тревоги.

В Подольске под ударом может оказаться хаб Wildberries Фото: Exilenova+

Впоследствии сотрудники "Осинтер" сообщили, что в городе Подольске Московской области были обнаружены три очага возгорания. По предположению сотрудников "Осинтер", речь может идти о складах компании Wildberries в этом городе.

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Согласно открытым данным, именно терминалы в вышеупомянутом городе являются одними из крупнейших логистических хабов, принадлежащих компании. На данный момент руководство компании не комментирует и не сообщает о последствиях или атаке на объекты.

Проект "Dnipro Гарбуз" указывает, что хаб в городе Подольск является крупнейшим и старейшим хабом компании. Судя по опубликованным видео, он подтвердил, что речь идет именно об этом логистическом объекте.

"Осинтер" подтвердил атаку дронов на крупнейший хаб Wildberries Фото: Dnipro Osint

Ранее "Фокус" сообщал о том, что, по имеющимся данным, были поражены склады Wildberries в РФ. Согласно открытым данным, были поражены логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.

Впоследствии стало известно о последствиях удара дронов по терминалам Wildberries. По предварительным данным, товар потеряли около 5 тысяч россиян, сотрудничавших с этим интернет-магазином, который одновременно выполнял роль логистического центра.