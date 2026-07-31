Из-за страха перед атаками: в Подмосковье впервые начали публиковать карты укрытий, — СМИ

Россия, вероятно, начала готовиться к возможным ударам по Москве. В нескольких округах Московской области власти впервые обнародовали карты укрытий для населения, где жители смогут укрыться в случае ракетной или дронной атаки.

Как сообщает издание The Moscow Times, интерактивные карты уже появились на официальных сайтах администраций Люберецкого, Подольского и Одинцовского городских округов Московской области.

В частности, 30 июля в Люберцах была опубликована карта, на которой отмечены сотни мест, пригодных для укрытия людей во время чрезвычайных ситуаций. Например, в список вошли:

подвалы жилых домов;

подземные парковки;

почтовые отделения;

и другие подземные помещения, которые, по оценке местных властей, могут использоваться в качестве защитных сооружений.

Кроме того, аналогичную карту обнародовали и в Подольске. Там у каждого убежища указали его площадь, а также максимальное количество людей, которых оно может вместить. Жителям рекомендуют в случае опасности брать с собой только самое необходимое: документы, лекарства и мобильный телефон с зарядным устройством.

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В нескольких округах Московской области власти впервые обнародовали карты убежищ для населения. Фото: The Moscow Times

Как пишет автор материала, решение об опубликовании этих карт было принято вскоре после заявления владельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана, который предположил, что после завершения испытаний новой украинской баллистической ракеты удары по Москве могут быть нанесены уже осенью.

По данным издания, Fire Point производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а также ведет работы над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9. О разработке этих ракет компания сообщила ещё осенью 2025 года, а в феврале провела первое испытание FP-7. Более того, согласно обнародованным характеристикам, FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, тогда как дальность FP-9 может достигать 850 километров.

В The Moscow Times также напомнили, что после одного из самых массовых налетов украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в середине июня россияне массово жаловались на отсутствие системы оповещения. Например, жители Раменского, Котельников, Красногорска и других городов рассказывали, что не получили ни SMS-сообщений, ни сиренных сигналов. По их словам, об атаке они узнали только тогда, когда увидели беспилотники в небе или последствия ударов.

После этого жители неоднократно обращались к местным властям с просьбой сообщить, где находятся ближайшие укрытия. Однако чиновники долгое время отказывались раскрывать такую информацию, поскольку, по их словам, она будет доступна только "в период мобилизации и в военное время". Теперь же власти нескольких округов Московской области впервые обнародовали эти данные.

Напомним, что 28 июля Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Так, в городе Чехов после вероятного попадания по территории промышленного предприятия вспыхнул пожар. А в московских аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" из-за атаки временно ограничивали прием и отправку самолетов.

До этого, 20 июля, Москва и Московская область также подверглись атаке беспилотников. После серии взрывов и пожаров в Подольске OSINT-аналитики сообщали о вероятном поражении крупнейшего логистического хаба компании Wildberries.