У ресторані в Москві, де стався вибух, міг перебувати генерал РФ: ЗМІ розкрили його особу

1 серпня в Москві стався вибух у ресторані Balzi Rossi, внаслідок якого, за офіційною інформацією, загинули троє людей, а ще 15 дістали поранення. Після трагедії в російському інформаційному просторі почали з'являтися повідомлення про те, що в закладі в цей час проходив закритий банкет, на якому нібито були присутні представники російської еліти.

Як пише незалежне російське видання ASTRA, посилаючись на допис Z-пропагандистки Анастасії Кашеварової, у ресторані Balzi Rossi того вечора проходило приватне святкування за участю "когось із еліти". Згодом, під час банкету несподівано пролунав вибух. Росіянка стверджує, що внаслідок інциденту є загиблі та багато поранених, а також припускає, що в ресторані могли святкувати весілля. Водночас жодних доказів своїх слів вона не надала.

До цього свідки розповідали виданню, що того вечора в ресторані нібито святкували день народження одного з російських генералів. За його словами, біля закладу було припарковано щонайменше п'ять автомобілів із чорними номерними знаками, які зазвичай використовують військові та інші силові структури РФ. Крім того, поруч нібито стояв автобус Росгвардії. Однак, ця інформація поки не підтверджена незалежними джерелами.

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Крім того, своїми припущеннями також поділився російський журналіст Олег Кашин. На його думку, йдеться про святкування дня народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ, генерал-полковника Олександра Чайко.

Олександр Чайко Фото: З відкритих джерел

Водночас журналісти ASTRA з'ясували, що 1 серпня ресторан Balzi Rossi був повністю закритий для звичайних відвідувачів через проведення приватного банкету.

За офіційними даними МВС РФ, вибух стався близько 20:10 біля літньої тераси ресторану. У відомстві повідомили про трьох загиблих і 15 постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості.

Один із очевидців розповів, що перебував у сквері неподалік ресторану, коли почув гучний вибух. За його словами, епіцентр був біля літньої веранди закладу. Після вибуху над місцем події піднявся густий дим, однак ознак масштабної пожежі він не бачив. Свідок також підтвердив, що внаслідок інциденту є загиблі.

Нагадаємо, що ввечері 1 серпня в ресторані Balzi Rossi в Москві стався потужний вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули троє людей, ще 15 дістали поранення, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. За попередньою інформацією російських ЗМІ, причиною інциденту міг стати витік газу, однак офіційно цю версію поки не підтвердили.

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