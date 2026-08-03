У "Москва-Сіті" звучать сирени: у висотці відключили ліфти та розпочали евакуацію (відео)

Людей вивели із усіх веж бізнес-центру "Москви-Сіті" з невідомої причини.

У бізнес-центрі "Москва-Сіті" оголосили евакуацію. Усередині хмарочосів лунають сирени. Спочатку людей виводили із вежі "Федерація". Після цього з'явилася інформація, що евакуювали всі вежі. Про це повідомляє видання MSK1.RU.

"Є евакуація. Кажуть усім виходити", — сказали у довідковій вежі "Федерація".

Як пише Telegram-канал "Осторожно, Москва", у бізнес-центрі оголосили евакуацію всіх будівель. Канал із посиланням на очевидця пише, що паніки всередині немає. Ліфти у будинках відключили.

До екстрених служб надійшла заявка з "Москви-Сіті". За попередніми даними, причиною сигналізації міг стати пил від будівельних робіт на 25 поверсі.

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У МНС у Москві повідомили, що перевірили будівлю і не виявили ознак задимлення.

Пізніше цей канал повідомив, що "нічого серйозного" у вежі "Федерація" не трапилося, пожежі там не було. Причиною евакуації стало випадкове натискання сигнальної кнопки на 11 поверсі будівлі. Перевірити цю інформацію неможливо. Офіційних даних немає.

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