У Москві пролунав потужний вибух: у квартирах затремтіли вікна, — росЗМІ (відео)

Вранці 7 серпня жителі різних районів Москви та Підмосков’я почули потужний звук, від якого в деяких будинках затремтіли вікна та стіни. Очевидці повідомляли про гучний "бах" близько 11:00–11:17.

Про це повідомила ASTRA.

За словами читачів видання, звук одночасно чули в різних частинах Москви, зокрема в центрі, на півночі та півдні міста. Один із очевидців розповів, що гучний звук пролунав в офісі в центрі столиці, після чого його друзі з різних районів Підмосков’я також повідомили про нього.

Інші жителі Москви розповідали, що звук був настільки сильним, що затремтіли вікна. Його чули на вулицях Варшавській та Домодєдовській, а також у багатьох районах столиці. Водночас очевидці не бачили, що саме спричинило гучний звук.

Про це також повідомив канал 360.ru. За даними джерела видання, причиною гучного звуку став перехід літака Су-35 на надзвукову швидкість. Звук почули в різних районах Москви та Підмосков’я приблизно о 11:15, найбільше повідомлень надійшло з південного заходу столиці РФ.

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Про гучний звук також повідомляли жителі Солнцевого, проспекту Вернадського та Комунарки. Раніше в низці Telegram-каналів столичного регіону з’явилися повідомлення про звук невідомого походження.

За даними російського каналу “Осторожно, новости”, гучний звук чули навіть у Тульській області. У районі Парку Перемоги в Москві від нього затремтіли вікна, а очевидці описували його як звук, схожий на вибух.

Гуркіт також почули жителі Домодєдова, Чехова, Серпухова та міста Московського в Троїцькому й Новомосковському адміністративних округах Москви. На звук реагували автомобілі. Жителька Можайського району розповіла, що чула одразу два гучні удари:

“Таке відчуття, що ось прямо над головою в будинок прилетіло і земля затремтіла”, — сказала вона.

Гучний звук зафіксували й у населених пунктах, розташованих далі від Москви. Зокрема, його чули приблизно за 60 км від столиці на Сімферопольському шосе. Очевидці зазначали, що звук відрізнявся від роботи ППО. Гучний хлопок також чули на кордоні Московської та Тульської областей.

Влада Москви та Московської області на момент публікації не коментувала гучний звук, який чули жителі Москви та Підмосков’я.

Нагадаємо, 5 серпня у російському Корольові Московської області сталася пожежа в одному з корпусів Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш), який входить до комплексу Центру управління польотами “Роскосмосу”. У держкорпорації заявили, що загоряння локалізували, а причини пожежі мають встановити.

Також 3 серпня у бізнес-центрі “Москва-Сіті” в Москві оголосили евакуацію всіх веж, а в будівлях увімкнули сирени та відключили ліфти. Пізніше в МНС заявили, що ознак задимлення не виявили, а Telegram-канал “Осторожно, Москва” повідомив про можливе випадкове натискання сигнальної кнопки.